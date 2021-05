The Rock et Emily Blunt distribuent des pains dans la bande-annonce de Jungle Cruise

En attendant Indiana Jones 5, les fans de films d’aventure vont pouvoir découvrir Jungle Cruise. Le film qui sortira dans les salles obscures cet été se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, avec Emily Blunt et Dwayne Johnson.

© Disney

En 2022, Harisson Ford retrouvera son fouet et son fédora pour le cinquième opus des aventures d’Indiana Jones. En attendant, Disney nous donne rendez-vous cet été avec Jungle Cruise, qui semble s’inscrire dans la lignée des films de Spielberg.

Inspiré de l’attraction éponyme à Disneyland, le long-métrage suivra les aventures d’une chercheuse intrépide qui quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot. Bien décidée à retrouver un arbre aux extraordinaires pouvoirs de guérison, Lily se lance dans une quête épique.

Avec Dwayne Johnson et Emily Blunt (Le Retour Mary Poppins) à l’affiche, le nouveau long-métrage de Jaume Collett-Serra promet de nous offrir une aventure riche en rebondissements, à mi-chemin entre Jumanji : Next Level et Indiana Jones. Dans cette nouvelle bande-annonce, on peut d’ailleurs apercevoir le duo affronter des brigands, des animaux sauvages et des goules maudites et un Allemand bien armé. La référence est donc plus qu’évidente.

Un développement chaotique

Comme l’aventure qui attend ses personnages, le développement de Jungle Cruise n’a pas été un long fleuve tranquille. Annoncé en 2006 par Mandeville Films, le projet est passé entre beaucoup de mains avant de rejoindre celles de Jaume Collet-Serra. Après plusieurs mois de tournage en 2018, le film est annoncé sur nos écrans pour le 24 juillet 2020. Mais la pandémie de coronavirus et la fermeture des salles obscures contraint Disney à le repousser pour l’été 2021. Il débarquera finalement dans nos vertes contrées le 28 juillet prochain. Aux États-Unis, il bénéficiera d’une double diffusion sur le grand écran et sur la plateforme Disney+.

Pour rappel, Jaume Collet-Serra retrouvera Dwayne Johnson pour Black Adam qui sera diffusé le 27 juillet 2022 sur le grand-écran.