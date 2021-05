E3 2021 : le programme se précise avec une application et un portail officiel

Alors que la liste des participants est presque complète, on attend encore des nouvelles de la programmation de l'E3 2021.

L’ESA n’a jusque-là pas été très généreux en informations en ce qui concerne la programmation de l’E3. L’événement débute dans moins d’un mois et on ne connaît toujours pas les horaires exacts, ainsi que ce qui nous attend au niveau du planning. Cependant, les organisateurs ont partagé des détails concernant la mise en place du portail et de l’application officiels. Ceux-ci vous permettront de pouvoir participer à l’événement en direct depuis le web ou depuis votre smartphone si vous êtes en déplacement. Ils fonctionneront tous les deux d’une manière similaire et proposeront le même contenu.

L’ESA a beaucoup travaillé sur l’interface et l’expérience utilisateur

C’est de cette façon que l’on a découvert les différents formats qui seront présents lors de l’E3 2021. Il y aura tout d’abord des espaces dédiés aux annonceurs dans lesquels chaque entreprise sera libre de poster des articles, informations et vidéos liées à son propre contenu. Les « lounges » seront quant à eux réservés à toutes les personnes présentes lors de l’événement, qui se différencieront des forums, qui seront purement des lieux de discussions sur des sujets précis de l’événement. La nouveauté cette année, puisque l’E3 est ouvert à tous, est que l’ESA veut absolument encourager le plus de personnes à participer activement à l’événement. Pour cela, un classement a été créé dans lequel seront répertoriées les diverses actions des participants et ainsi créer de la compétition comme dans un jeu géant.

Évidemment, via l’application et le portail vous pourrez également accéder au live de l’événement, qui sera présenté par Alex Mendez dit « Goldenboy », Jacki Jing et Greg Miller. Vous pourrez vous inscrire sur le portail plus tard dans le mois, et l’application devrait être disponible au même moment. En attendant, n’hésitez pas à garder l’œil ouvert sur toutes les annonces de l’ESA concernant le programme officiel, qui ne devrait plus tarder à arriver.