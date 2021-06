Si l’iMac M1 ressemble à ça, c’est aussi grâce à Jony Ive

L’iMac M1 est le premier chamboulement de design majeur d’un produit Apple depuis le départ de son chef du design iconique, Jony Ive. Néanmoins, celui-ci aurait bien participé au développement du produit.

Son départ avait fait grand bruit. Au début de l’été 2019, Jony Ive avait annoncé son désir de quitter Apple. Le designer iconique de la Pomme prenait finalement le large en novembre de la même année pour fonder son propre studio de design, après 27 ans de bons et loyaux services, notamment auprès d’un certain Steve Jobs.

Si son départ avait fait tant de bruit, c’est parce que l’ancien chef du design d’Apple avait largement bousculé les codes de l’informatique grand public, façonnant des designs iconiques comme celui de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, les MacBook, le Mac Pro ou encore l’iMac, d’immenses succès commerciaux qui ont fait passer Apple de la petite entreprise sur le déclin au mastodonte qu’elle est aujourd’hui.

Justement, le célèbre tout-en-un d’Apple, l’iMac, vient récemment d’avoir droit à une importante mise à jour et un nouveau design, chose qui n’était pas arrivée depuis pratiquement 10 ans. Dans les faits, il s’agit de la première refonte majeure d’un produit depuis que Jony Ive est parti d’Apple… sauf que l’ancien chef du design y aurait bien apporté sa contribution, explique Wired.

Jony Ive impliqué dans la conception de l’iMac M1

Selon Wired, Jony Ive a bel et bien participé à la création du design tout en finesse du nouvel iMac de 24 pouces. L’ordinateur était en préparation depuis un bon moment dans les cartons de la Pomme, et il n’est donc guère étonnant qu’Ive y ait contribué avant son départ. En revanche, on ne sait pas s’il a continué à travailler sur le dernier ordinateur d’Apple après son départ, avec son studio de design LoveForm.

À l’annonce de son départ, Apple avait en effet annoncé que le designer continuerait de collaborer avec l’entreprise sur certains « projets exclusifs ». L’iMac M1 en faisait donc peut-être partie, Apple étant officiellement l’un des clients de LoveForm.