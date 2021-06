Pokémon dépasse le milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2020

Avec une croissance de 21,2% de ses bénéfices nets en 2020, la Pokémon Company enregistre un chiffre d’affaires record, sans doute facilité par les récents confinements.

© Pokémon

Si vous en doutiez encore, les monstres de poche rapportent gros. Selon un communiqué publié au journal officiel du gouvernement japonais, The Pokémon Company, qui appartient conjointement à Nintendo, Creatures Inc et Game Freak, a dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2020 (pour un total de 1,1 milliard de dollars), tout en enregistrant un bénéfice net de 170 millions de dollars. Une année florissante donc pour l’entreprise, qui s’offre l’année la plus lucrative de son histoire, ainsi qu’une croissance de 21,2% de ses bénéfices. Ceriflor sur le gâteau pour The Pokémon Company, ces excellents chiffres n’incluent pas les ventes de goodies et de marchandises dérivées (vêtements, peluches, jouets), mais se concentrent principalement sur les jeux vidéo et les jeux de cartes de la franchise.

2021 pourrait faire mieux

Si les chiffres de Pokémon sont excellents en 2020, l’entreprise promet déjà de ne pas se reposer sur ses acquis en 2021. Après la sortie du très attendu New Pokémon Snap (notre test ici), les monstres de poche seront de retour cette année dans deux nouveaux remakes HD : Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Un ambitieux RPG baptisé Légendes Pokémon : Arceus est lui aussi prévu d’ici le début de l’année prochaine. De son côté, les opus Épée et Bouclier sorti en 2019 continuent de régaler les joueurs avec ses mises à jour. La prochaine en date concernera l’optimisation de l’application Pokémon Home, et s’accompagnera d’un Carapuce et d’un Bulbizarre Gigamax. Enfin, concernant le phénomène Pokémon GO, le jeu mobile de Niantic vient quant à lui d’annoncer l’arrivée de son traditionnel Pokémon GO Fest prévu pour cet été. Un événement inédit, qui s’inspirera des festivals musicaux de l’été.

Découvrir New Pokémon Snap sur Nintendo Switch