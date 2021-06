Spider-Man : le Bouffon vert de Willem Dafoe va revenir dans No Way Home

Selon Collider, le personnage pourrait revenir à la tête des Sinister Six dans le troisième Spider-Man avec Tom Holland.

Aussi mystérieux qu’attendu, le troisième opus des aventures de Spider-Man est sur toutes les lèvres. Le personnage incarné par Tom Holland sera de retour sous la houlette de Jon Watts pour No Way Home. Le film prévu en salle pour le 15 décembre prochain pourrait faire revenir bon nombre de personnages iconiques des comics, et leurs interprètes dans les précédents films. Ainsi, plusieurs acteurs sont déjà annoncés, à commencer par Alfred Molina et Kirsten Dunst. Ils devraient respectivement retrouver les rôles de Docteur Octopus et Mary Jane. J.K. Simmons, qui avait déjà fait une apparition dans une scène post-crédit de Far From Home reviendra quant à lui sous les traits du tyrannique J.Jonah Jameson. Jamie Foxx incarnera à nouveau Electro, près de 7 ans après The Amazing Spider-Man : le destin d’un Héros. Pour l’instant, la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield n’a pas été confirmée.

En explorant les méandres du multivers, Spider-Man pourrait également croiser d’autres personnages des précédents longs-métrages. Selon Collider, le Bouffon vert pourrait passer une tête et sera à nouveau incarné par Willem Dafoe. Ce personnage, également joué par Dane DeHaan dans le film de Marc Webb, compte parmi les plus célèbres antagonistes du tisseur de toile.

Les Sinister Six au programme ?

Ce retour de plusieurs personnages n’est pas une coïncidence selon le journaliste Jeff Sneider. Sony et Marvel prépareraient l’arrivée d’une équipe de super-vilains bien connue des amateurs de comics sous le nom de Sinister Six. Si rien n’a été confirmé pour le moment, on doit bien avouer que l’idée est plutôt alléchante. Ce serait également l’occasion pour Marvel d’introduire son multivers, attendu des fans depuis Avengers : Endgame et ses voyages temporels. Le chroniqueur de Collider précise en revanche que le film devrait avoir un impact significatif sur l’univers Marvel chez Sony. Va-t-on croiser Venom ou Morbius ?

On attendra le 15 décembre prochain pour en avoir le cœur net. D’ici là, le film devrait se dévoiler un peu plus dans une bande-annonce et quelques extraits exclusifs.