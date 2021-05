Xbox Game Pass : quels sont les prochains jeux au catalogue ?

Cette semaine, Microsoft régale ses joueurs avec 9 nouveaux jeux au catalogue et 74 titres bénéficiant du FPS Boost.

© Microsoft

Microsoft vient d’annoncer les jeux qui vont bientôt débarquer au catalogue du Xbox Game Pass pour la première moitié de mai. Le programme est assez chargé puisque 9 jeux vont bientôt être ajoutés. Parmi eux, Dragon Quest Builders 2 est d’ores et déjà disponible sur console et PC. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de construction situé dans l’univers fantastique de Dragon Quest. Puis, le 6 mai, ce sont trois nouveaux jeux qui seront disponibles. Il y aura tout d’abord le classique jeu de football d’EA FIFA 21 (Console et PC). Puis, il y aura le jeu d’horreur Outlast 2 (Cloud, console et PC). Enfin, sera également disponible Steep (Console et cloud), qui est un jeu de sport d’hiver extrême situé dans les Alpes et en Alaska.

Puis finalement, le 13 mai, le reste des jeux prévus pour cette première moitié de mois débarqueront au catalogue. Il y aura tout d’abord Final Fntasy X/X-2 HD Remaster (Console et PC). Puis, Just Cause 4 : Reloaded (Cloud, console et PC). C’est le quatrième opus de la saga de Square Enix dans lequel Rico Rodriguez s’attaque au groupe paramilitaire de la Main Noire. Ensuite, le jeu rétro Psychonauts (Cloud, console et PC) sera disponible. Vous incarnerez Razputin dans ce jeu de plateforme en 3D sorti originellement sur la première Xbox. Enfin deux autres grands jeux vont rejoindre le catalogue. Il s’agit de Red dead Online (Console et cloud) et de Remnant : From the Ashes (PC). Vous l’aurez donc compris, pour ce mois de mai Microsoft a misé sur la qualité avec beaucoup de grands noms et de belles licences.

Le FPS Boost a été porté sur 97 jeux

En plus de ces jeux, Microsoft a également annoncé que beaucoup d’autres titres allaient bénéficier du FPS Boost. En tout, il y en a 74, ce qui est le plus grand nombre de jeux auquel le FPS Boost aura été ajouté à ce jour. Avant cela, cette fonctionnalité qui permet de doubler la fréquence d’images par seconde n’était appliquée qu’à une vingtaine de jeux. Désormais ce sont 97 jeux qui bénéficient du FPS Boost moins de trois mois après son arrivée officielle. Parmi les nouveaux jeux on retrouve des jeux de la licence Assassin’s Creed, onze jeux de la licence LEGO, encore plus de Far Cry ou encore les deux premiers opus de Life is Strange.