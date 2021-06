Galaxy Z Fold 3 : le prochain smartphone pliant de Samsung se prépare

Le Galaxy Z Fold 3 serait entré en production de masse. Samsung devrait le présenter au cours de l’été.

L’année dernière, le Galaxy Z Fold 2 de Samsung avait créé l’émoi dans le monde de la tech, en gommant en majeure partie les défauts de la première itération. Cette année, Samsung devrait lui donner un successeur, qui pourrait une nouvelle fois bousculer le petit marché des smartphones pliants.

D’après des indiscrétions de WinFuture, le Galaxy Z Fold 3 serait d’ores et déjà entré en production, pour une sortie au cours de l’été. Logiquement, cela pourra survenir en août juste après la traditionnelle conférence autrefois dédiée à la présentation du nouveau Galaxy Note. Sauf que cette fois, la phablette ne sera pas de la partie, et cédera sa place aux smartphones pliants. En plus de ce Galaxy Z Fold 3, Samsung pourrait également profiter de l’événement pour lancer son Galaxy Z Flip 3 (et non pas « 2 », même s’il n’y a eu qu’une seule itération du smartphone).

Quoi de prévu sur le Galaxy Z Fold 3 ?

D’après les différents leaks qu’ils nous ont été donnés de voir ces derniers mois, le Galaxy Z Fold 3 devrait apporter de nombreuses nouveautés. Déjà, son écran pliable supporterait le S-Pen, grâce à une amélioration de l’Ultra Thin Glass, matériau qui recouvre la dalle flexible du smartphone. Cela serait d’autant plus pertinent que le Galaxy Note et son traditionnel S-Pen ne sera pas renouvelé cette année, et que le grand écran interne du Fold serait tellement adapté à l’utilisation d’un stylet.

Selon certaines rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 pourrait également être le premier smartphone de Samsung à délaisser le poinçon pour une caméra invisible, placé sous l’écran pliant interne de l’appareil.