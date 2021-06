Amazon Prime Day : concert exceptionnel à partir du 17 juin avec Billie Eilish, H.E.R. et Kid Cudi

Amazon a annoncé que Billie Eilish, H.E.R. et Kid Cudi seront les stars du Prime Day Show, un concert Amazon Music immersif en trois parties. Les trois épisodes du Prime Day Show seront diffusés dans le monde entier à partir du 17 juin sur Amazon Prime Video et seront disponibles pour tous pendant 30 jours, avec ou sans abonnement Prime !

© Amazon

Un concert exceptionnel en 3 parties

Dans la première partie d’environ 27 minutes, Billie donne vie à un quartier parisien intemporel avec une série de performances cinématographiques. Le show réalisé par Billie Eilish et Sam Wrench, dévoilera des morceaux du prochain album de Billie, Happier Than Ever. Billie a trouvé l’inspiration de ce show dans son attachement à une époque révolue.

Le seconde partie de H.E.R durera environ 25 minutes et c’est l’emblématique Dunbar Hotel qui sera mis en avant. Bien connu dans les années 1930 et 1940 comme le lieu central de la culture afro à Los Angeles, l’hôtel a accueilli certaines des figures majeures de son époque, comme les musiciens Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday et bien plus encore. Dans un hommage musical moderne à ce lieu légendaire et important de l’histoire et de la culture, H.E.R. imagine ce que serait l’hôtel Dunbar s’il existait en 2021, avec le nouveau titre de son album Back of my Mind.

Enfin, Kid Cudi quittera la Terre pour créer une nouvelle communauté sur la lune dans une troisième partie cosmique d’environ 25 minutes. Sur la musique de son album Man on the Moon III, Kid Cudi collabore avec l’International Space Orchestra, le premier orchestre au monde composé de scientifiques de l’espace de la NASA, de l’Institut SETI et de l’Université Internationale de l’Espace, pour un show musical défiant la vue, le son et l’espace.

La Playlist disponibles dés aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui, les membres Amazon Music et les membres Prime peuvent accéder à la playlist officielle du Prime Day Show. Directement sur le site ou en demandant “Alexa, joue la playlist « Prime Day Show »” pour écouter les derniers tubes de Billie Eilish, H.E.R. et Kid Cudi. Le Prime Day Show sera également disponible en streaming sur Twitch et sur les appareils Amazon, notamment Fire TV, Echo Show et les tablettes Fire, sur Prime Video.

En juin, les membres Amazon Prime (abonnez-vous, essai gratuit pendant 30 jours) du monde entier auront le privilège d’accéder à de nombreuses offres pour ce qui s’annonce comme le plus long Prime Day de l’histoire. Prime Day, le très attendu évènement shopping annuel d’Amazon, débutera aux dates suivantes : à minuit le 21 juin et durera 48 heures pour se terminer le mercredi 22 juin à 23h59, offrant ainsi à aux membres Amazon Prime deux jours complets avec plus de nombreuses offres incroyables pour les fêtes de fin d’année, notamment sur les produits hi-tech, les jouets, les produits de la cuisine et de la maison, ainsi que sur les produits Amazon, tout au long de ces deux jours !

