Netflix dévoile la date de sortie de la partie 5 de La Casa de Papel

© Cr. TAMARA ARRANZ/NETFLIX © 2020

Netflix a révélé la date de diffusion de la dernière partie de La Casa de Papel. Le plus célèbre casse de l’histoire s’achèvera en deux volumes de cinq épisodes chacun : le premier volume sera disponible dès le 3 septembre, tandis que le second sera diffusé le 3 décembre 2021. Découvrez des photos inédites de cette nouvelles saison, ainsi qu’un premier teaser !

Pour rappel, le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s’évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque-là : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…

« Lorsque nous avons commencé à écrire la partie 5 en pleine pandémie, nous avons réalisé que nous devions nous éloigner de ce à quoi les spectateurs pourraient s’attendre d’une saison de 10 épisodes. Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ », explique Álex Pina, le créateur de la série.