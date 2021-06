Fossil : vous pouvez dire adieu au nouveau Wear OS sur votre smartwatch actuelle

Fossil ne mettra pas à jour ses modèles existants avec le nouveau Wear OS de Google et Samsung. En revanche, la marque tease un modèle « premium » équipé pour cet automne.

Crédits : Fossil

Durant sa Google I/O, la firme de Mountain View a annoncé une refonte majeure de son système d’exploitation dédiée aux montres connectées, Wear OS. Google a noué un partenariat d’ampleur avec Samsung afin de fusionner leurs OS en un seul, qui sera déployé sur un grand nombre de montres connectées… sauf celles de Fossil.

Dans une interview pour Cnet.com, Greg McKelvey et Steve Prokup de Fossil ont déclaré qu’aucune montre connectée Fossil déjà existante n’aura droit au nouveau Wear OS. Ces modèles représenteront désormais l’entrée de gamme du constructeur. Si vous pensiez mettre à jour votre montre connectée Fossil avec la nouvelle version de Wear OS, cela ne sera donc pas possible.

Un modèle « premium » avec Wear OS en préparation

Néanmoins, la marque ne tire pas une croix sur le nouveau système d’exploitation de Google/Samsung pour autant. Fossil tease d’ores et déjà un nouveau modèle « premium ». Cette Gen 6 débarquera cet automne équipée du nouveau Wear OS. La montre connectée devrait intégrer d’emblée « tous les avantages logiciels dont Google parle, lancés avec cette plateforme unifiée. »

Malheureusement, Fossil ne donne pas plus de détails sur cette nouvelle smartwatch. Steve Prokup indique seulement qu’elle devrait offrir des « améliorations matérielles assez importantes », de quoi envisager une refonte majeure, et, notamment, un processeur plus récent comme le dernier Qualcomm Snapdragon 4100. Fossil a également laissé entendre que cette nouvelle montre connectée aurait le droit à des fonctions santé bien plus développées ainsi qu’une connectivité cellulaire afin de se passer du smartphone. Réponse cet automne !