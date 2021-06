Battlefield 2042 : toutes les annonces d’EA

Surnommé Battlefield 6 depuis des mois, le futur blockbuster a enfin une date de sortie ainsi qu’un titre officiel et futuriste.

Annoncé il y a plusieurs mois, le prochain opus de la franchise Battlefield a su se faire désirer. Dans un événement spécial ce 9 juin, EA a enfin dévoilé des informations, et surtout le titre du jeu, qui s’intitule désormais Battlefield 2042. Si les derniers opus de la franchise nous ont fait revivre des guerres historiques, le prochain nous emmène dans un futur hypothétique. Vous pouvez découvrir les premières images du titre dans ce trailer inédit dévoilé par EA.

Récemment, l’on a appris qu’EA avait recruté l’ancien directeur de Call of Duty pour travailler sur Battlefield 2042. Si certaines rumeurs disaient que c’était dans le but de travailler sur un mode battle royale similaire à Warzone, il n’en est rien pour le moment. Avec Battlefield 2042, EA veut se concentrer sur son offre multijoueur plutôt que sur les modes solo et battle royale. Les parties en multijoueur pourront supporter jusqu’à 128 joueurs pour les consoles nouvelle génération et sur PC, tandis que les parties resteront à 64 joueurs maximum pour les versions PS4 et Xbox One.

Daniel Berlin, responsable du design, a déclaré : « Si vous regardez l’ADN du studio, ce que nous faisons depuis si longtemps, nous nous sommes simplement dit que nous n’allions pas avoir une campagne solo traditionnelle cette fois-ci, mais que nous allions mettre toute notre attention et toutes les ressources nécessaires pour donner de la profondeur au multijoueur. Parce que c’est ce que nous faisons le mieux ». Dans ce sens, les modes Percée et Conquête seront de retour, ainsi qu’un nouveau mode en équipe intitulé Zone à Risque. Un autre mode inédit est prévu, mais EA ne le révèlera qu’à partir du mois prochain, lors du prochain événement EA Play.

Côté histoire, Battlefield 2042 va dépeindre une crise humanitaire planétaire causée par des conflits autour du réchauffement climatique. Comme on pouvait se l’imaginer, les deux grandes nations acteurs de cette guerre sont les États-Unis et la Russie. Cet opus introduira des spécialistes qui possèdent leurs propres capacités suivant les classes proposées par Battelfield. Cet opus, bien que dépourvu d’un mode campagne solo, ne sera pas dénué de narration, celle-ci reposant sur la partie multijoueur. En fonction des saisons, certains spécialistes verront le jour et la narration sera actualisée.

Battlefield 2042 sera disponible à partir du 22 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

