EA recrute le directeur de Call of Duty pour travailler sur… Battlefield

On ne sait pas encore ce que cela va changer pour chacune des deux licences, concurrentes depuis des années.

© EA

Alors que les fans de la licence Battlefield attendent le prochain jeu impatiemment, officieusement baptisé Battlefield 6, il semblerait qu’EA ait procédé à un changement majeur au niveau du personnel d’encadrement. En effet, Byron Beede vient de rejoindre l’équipe en tant que directeur général de la franchise Battlefield, après avoir passé près de 20 ans chez Activision Blizzard en tant que directeur général de la franchise… Call of Duty. EA a expliqué cette situation en précisant que ce changement « marque un engagement stratégique sur le long terme pour la croissance de Battelfield ».

Les joueurs amateurs de FPS ne sont pas sans savoir que Call of Duty et Battlefield sont deux concurrents dans le domaine et qu’ils se livrent une bataille sans merci depuis de nombreuses années. Cependant, si les deux licences ont été crées à peu près en même temps, les ventes des jeux Call of Duty ont grimpé en flèche ces dernières années, tandis que celles des jeux Battlefield ont tendance à stagner, voire même à baisser. C’est donc un choix stratégique de la part d’EA, qui souhaite redonner un coup de fouet à son FPS.

Battlefield 6 renversera-t-il la tendance ?

Actuellement en cours de développement, le prochain opus Battlefield promet d’être bien différent des autres. Afin de satisfaire au mieux les fans, EA a pris soin de mettre quatre studios différents sur le jeu, dont Criterion qui a donc du suspendre le développement du prochain Need for Speed. Avec Byron Beede dans la poche, on pourrait s’attendre à un modèle économique proche de celui de Call of Duty, et donc à l’arrivée d’un mode battle royale free-to-play indépendant. Pour le moment, rien n’a été confirmé par EA, qui attend le 9 juin prochain pour partager plus de détails sur le titre.

Profitez de Battlefield V à 24,80€