Box internet : la fibre à 10 euros, une offre impossible à refuser

Vous cherchez une box internet à un prix réduit ? Si vous voulez changez de FAI, voici une série limitée qui ne se refuse pas.

© SFR

Les box internet sont des produits qui semblent en apparence difficiles à comprendre. Changer de box internet (et de box TV) est en réalité très simple, et cela peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Les FAI profitent de cette crainte pour sur-facturer les abonnements sans s’inquiéter des résiliations. En ce moment, il y a des offres ultra avantageuses à saisir.

L’offre la plus attractive est celle de SFR. Le fournisseur d’accès internet a dévoilé sa plus belle offre sur sa box internet SFR Fibre dans les dernières années. C’est une bonne façon de payer pour de la fibre à tout juste 10 euros par mois. Aucun autre opérateur ne propose un tarif aussi généreux. Et quand on connait la qualité de son réseau, vous pouvez vraiment foncer sans inquiétude.

Voir l’offre SFR

D’un point de vue rapport qualité prix, cette box internet de SFR est une vraie pépite. A titre de comparaison, cette formule (que nous allons détailler plus bas) coûte par défaut 38 euros par mois. Autrement dit, cela vous coûte 75% en moins – sur la première année. Comme toujours, le prix remonte après un an. Mais sur ces 12 premiers mois, vous avez donc une économie de 336 euros.

Contenu de cette box internet

SFR a simplifié sa gamme dans les dernières années pour ne conserver plus que deux formules différentes. D’une part, il y a la formule SFR Fibre qui est la plus abordable et la plus populaire. D’autre part, il y a la version SFR Fibre Power qui est plus puissante, mais plus chère. C’est la première qui est à prix réduit pour cette offre Série Limitée.

Dans le cadre de cette offre, vous avez une box internet avec la fibre et le très haut débit (500 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en envoi), avec tous les appels illimités vers les fixes et 160 chaines pour 10 euros par mois. Cette formule inclut également un boitier TV qui vous permet d’accéder à l’ensemble de ces chaines. Vous pouvez également y accéder depuis l’application SFR TV sur ordinateur, tablette et mobile.

Pour découvrir la Série Limitée, c’est ici :

Voir l’offre SFR

Quand on sait que cette offre est en temps normal à 38 euros par mois, cette offre sur la box internet est très belle. Vous faites donc une économie de 336 euros sur la première année, de quoi bien démarrer avec lui. On rappellera qu’il y a toutefois un engagement pour le client, mais celui-ci n’est que de 12 mois. Une fois que le prix revient à la normale, vous pouvez choisir de résilier.

SFR fait tout de même de vrais efforts sur sa box internet. Si vous avez actuellement un abonnement chez la concurrence, l’opérateur propose une migration dans la douceur. En l’occurrence, il prendra en charge jusqu’à 100 euros sur vos frais de résiliation. En sachant que les frais sont toujours inférieurs à 100 euros (si vous êtes chez un concurrent français), cela vous garantit une transition sans le moindre coût.

Une offre Fibre au prix de l’ADSL

La première chose à faire quand vous souscrivez à la fibre chez SFR, c’est de regarder votre éligibilité. Quand on prend une box internet chez un quelconque FAI, il faut voir si son foyer est raccordé à la fibre ou s’il faut se contenter de l’ADSL. En ce moment, la fibre et l’ADSL chez SFR sont au même prix : 10 euros par mois. Mais attention, le débit de l’ADSL est nettement moindre, vous avez donc tout intérêt à prendre la fibre.

Une fois que vous avez opté pour la fibre, vous devez choisir votre box internet sur le site de SFR. Vous avez le choix entre deux offres. D’un point de vue rapport qualité prix, la série limitée sur la box SFR Fibre est la plus convaincante. La remise supplémentaire la rend tout simplement imbattable, que ce soit en interne ou vis-à-vis de la concurrence.

Si vous voulez augmenter le débit de votre box internet, vous avez deux solutions : soit opter pour une box 8 (qui est un routeur et un boitier TV plus puissant), soit opter pour la formule SFR Fibre Power. Et vous pouvez même cumuler les deux pour avoir les vitesses maximales. Cela dit, au niveau du prix, cela revient nettement plus cher.

Quand on sait que la box internet la plus populaire de SFR est celle est réduction, mieux vaut en profiter. Vous pouvez faire facilement plusieurs centaines d’euros d’économies sur la première année, ça vaut le coup. Ni Orange avec sa Livebox, ni Bouygues Telecom avec ses Bbox ne se sont alignés. SFR est vraiment très agressive sur les offres, vous avez une vraie chance à saisir.

On rappellera quand même aussi la date de fin de cette offre : ce dimanche 13 juin. Autrement dit, si vous voulez en profiter, il vaudra mieux se dépêcher pour être dans les temps. Sachez que toute la procédure peut être gérée en ligne. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez solliciter les conseillers dans les boutiques physiques de l’opérateur pour obtenir de l’aide.

Pour voir l’offre de la box internet de SFR, c’est ici :

Voir l’offre SFR