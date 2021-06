Master of the Universe : Revelation, la série Musclor se dévoile dans un trailer

Cet été, Netflix va faire revenir Musclor pour une nouvelle série animée. Baptisée Master of the Universe : Revelation, elle sera diffusée à partir du 23 juillet prochain sur la plateforme. Découvrez le trailer.

© Netflix

Netflix va miser sur la nostalgie cet été, en faisant revenir l’une des séries animées emblématiques des années 80. Musclor (ou He-Man dans la langue de Shakespeare) sera au cœur d’une nouvelle production animée qui devrait nous transporter 40 ans après l’intrigue de la série principale. Musclor et ses compagnons d’armes font leur retour pour livrer bataille aux féroces hordes de Skeletor. Teela réunit l’équipe pour résoudre le mystère de l’Epée du pouvoir dans une course contre la montre pour restaurer Eternia et empêcher la fin de l’univers. Hier, lors de sa Geeked Week, la plateforme a dévoilé une première bande-annonce de son programme et on retrouve une esthétique très proche de celle des dessins animés d’origine. Avec “I Need a Hero” en fond sonore, ce qui renforce l’aspect nostalgique de la séquence, on retrouve bien évidemment Musclor en plein combat avec Skeletor.

Au casting, on retrouve un habitué du doublage : Mark Hamill. L’acteur, célèbre pour avoir incarné Luke Skywalker sur le grand écran, prêtera sa voix au non moins célèbre Skeletor. Hamill n’en est pas à son tour d’essai puisqu’il a œuvré sur la série Batman des années 90. Il incarnait alors le Joker. Il sera rejoint par plusieurs autres stars du petit écran comme Sarah Michelle Gellar. L’actrice américaine, qui a incarné Buffy pendant près de sept ans, va prêter sa voix à Teela . Netflix va aussi piocher du côté de Game of Thrones et recrute Lena Headey, Cersei dans la série d’HBO. Elle retrouvera Liam Cunningham (Sir Davos), dans la peau du Maître héroïque des armes. Musclor sera doublé par Chris Wood, que l’on a déjà croisé dans The Vampire Diaries et Supergirl.

Rendez-vous donc le 23 juillet prochain pour découvrir la première saison de Master of the Universe : Revelation sur Netflix.