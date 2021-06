Netflix annonce une flopée de nouveaux anime

Jour 4 pour la Geeked Week de Netflix qui vient de dévoiler ses nouvelles productions animées.

Du côté des productions animées, Netflix réserve de nombreuses surprises à ses abonnés. À l’occasion de la Geeked Week, son événement en ligne consacré à ses productions inspirées de la pop culture, la plateforme a annoncé une flopée de nouvelles séries animées dont l’une en partenariat avec Zack Snyder. Baptisée Twilight of the Gods, cette nouvelle production s’inspire de la mythologie nordique. Au casting, le réalisateur d’Army of the Dead fait appel à Sylvia Hoeks( Blade Runner 2049) et Stuart Martin (Army of Thieves) pour incarner Sigrid et Leif. Le dieu du tonnerre et son frère Loki seront joués par Pilou Asbaek (Game of Thrones) et Paterson Joseph (The Leftovers).

Mobile Suit Gundam s’offre un trailer

En attendant la version live-action de Mobile Suit Gundam, annoncée un peu plus tôt cette année, Netflix dévoile son film d’animation Mobile Suit Gundam : Hathaway. Pour l’instant, le film n’a pas de date de diffusion sur la plateforme. Pour rappel, il devait être diffusé en juillet 2020 mais a été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Un chapitre final pour Transformers : War for Cybertron

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver Transformers : War of Cybertron. Alors que les deux premières saisons sont d’ores et déjà disponibles, la troisième salve d’épisodes débarque le 29 juillet prochain et conclura l’intrigue initiée il y a un an. Baptisée Kingdom, cette salve d’épisode reprendra l’intrigue là où le chapitre “Siège” nous avait laissées.

Enfin, on a eu droit à une scène exclusive de la série Resident Evil : Infinite Darkness. La plateforme a également annoncé un long-métrage Bright : Samurai Soul. Le film anime suivra Izo, un Ronin, et Raiden, un orque qui travaillent ensemble pour amener une jeune elfe et la baguette qu’elle porte au pays des elfes du nord.