Netflix : Fear Street, la trilogie qui va vous donner la chair de poule

Cet été, Netflix va diffuser la trilogie Fear Street adaptée des romans du créateur de Chair de Poule.

© Netflix

Netflix va profiter de la chaleur estivale pour nous faire frissonner avec les œuvres de R.L Stine. La saga Fear Street, par le créateur de Chair de Poule, sera au cœur d’une trilogie horrifique diffusée entre le 2 et le 16 juillet prochain à raison d’un long-métrage tous les vendredis pendant trois semaines. Inspirés de la trilogie interconnectée Fear Street, chacun des films nous plongera à une époque différente dans la ville de ShadySide dans l’Ohio.

En 1994, des adolescents découvrent que plusieurs événements étranges qui ont eu lieu dans le passé sont liés les uns aux autres. La ville est maudite et le prochain drame n’est peut-être pas très loin.

En 1978, les vacances d’été battent leur plein au Camp Nightwing. Mais lorsqu’un Shadysider est possédé et commence à vouloir tuer ses camarades, l’amusement se transforme en lutte pour sa survie. Ils n’en sortiront pas tous indemnes.

En 1966, une ville coloniale se lance dans une chasse aux sorcières hystérique qui aura des conséquences mortelles pour les siècles à venir. Ce sont les adolescents de 1994 qui vont avoir la lourde de tâche de briser le sort, avant qu’il ne soit trop tard.

Prévue pour les salles obscures et développée par la 20th Century Fox, la trilogie Fear Street a finalement été rachetée par Netflix au moment de l’acquisition des studios par Disney. À l’écriture de ces trois long-métrages à mi-chemin entre Stranger Things et Salem, on retrouve Phil Graziedei et Leigh Janiak. Cette dernière sera également derrière la caméra sur toute la trilogie. Elle n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisque c’est à elle que l’on doit plusieurs opus de la série Scream. Côté casting, on retrouvera Kiana Madeira (Dark Matter), Olivia Welch (Unbelievable), Benjamin Flores Jr (Mise à l’épreuve), Gillian Jacobs (Community) et Sadie Sink (Stranger Things).

