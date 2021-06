Tesla livre les premières Model S Plaid

Tesla a finalement débuté cette semaine la livraison des premières unités de la version « Plaid » de la Model S. Une voiture attendue de longue date par ses premiers clients, qui devront toutefois attendre encore un peu avant d'être servis : le constructeur n'en a livré que 25 exemplaires pour le moment !

© Tesla

C’est en janvier que Tesla a dévoilé de nouvelles versions de ses Model S et X. La déclinaison « Plaid » remplace le modèle « Performance » : celle-ci affiche une autonomie de 628 kilomètres (avec des jantes de 21 pouces en option), une puissance de 1.020 chevaux qui permet à la voiture de monter jusqu’à 322 km/h (au lieu de 250 km/h pour la Model S Grande Autonomie). La Model S Plaid est tout simplement le véhicule électrique de série le plus rapide !

Une autonomie et des performances de pointe

Le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en un peu moins de deux secondes. Cette version impressionnante de la nouvelle Model S intègre trois moteurs électriques, une pompe à chaleur (pour améliorer les performances par temps froid), et aussi un intérieur revu et amélioré avec un écran de 17 pouces.

Elon Musk en a profité pour montrer quelques secondes de Cyberpunk 2077 sur le système de divertissement de la Model S Plaid, et comme prévu ce dernier présente un niveau de performance de « niveau PS5 », comme Tesla l’avait annoncé en début d’année. Le jeu fonctionne à 60 images/seconde.

AMD a confirmé la semaine dernière que le système des nouvelles Tesla fonctionnait avec un processeur Ryzen et embarquait une carte graphique dédiée RDNA 2. Une architecture effectivement proche de la console de Sony, bien que les 10 téraflops de la Model S soient générés en combinant le GPU dédié et le GPU intégré du processeur.

Évidemment, on ne jouera pas à Cyberpunk quand on est derrière le volant. Mais lorsque les voitures de Tesla seront réellement capables de se conduire toutes seules, sans l’aide d’un humain, cela aura un intérêt ! Et puis il est toujours possible de jouer quand la voiture est garée…

La version de base de la Model S Plaid est commercialisée au prix de 129.990 euros, c’est 10.000 euros de plus que ce qui avait été annoncé lors de la présentation du véhicule. Quant à la Model S Plaid+ encore mieux équipée (avec une autonomie dépassant les 800 km), finalement elle ne sortira pas, Elon Musk estimant que la Plaid tout court était suffisante.