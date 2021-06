Apple : voilà comment fonctionne la nouveauté la plus exaltante de macOS Monterey

Au cours de sa keynote de la WWDC, Apple a présenté une nouveauté extrêmement convaincante lors de sa présentation de macOS Monterey : Universal Control.

© Apple

Comme chaque année, la WWDC 2021 d’Apple aura été chargée en nouveauté. Si l’on a malheureusement pas eu le droit à l’annonce du MacBook Pro M1X (même si Apple semble en avoir eu l’idée), la firme n’a pas chômé durant l’année écoulée en détaillant les nombreuses nouveautés d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ou encore macOS Monterey. Cette dernière mouture de macOS dispose justement d’une nouveauté qui nous a particulièrement impressionné : Universal Control.

Une démonstration bluffante

Le meilleur moment de la WWDC 2021, c’était assurément la démo d’Universal Control. L’idée de cette fonction, c’est de pouvoir balader sa souris entre ses différents appareils. Par exemple, si un iPad est posé à droite de votre MacBook, il vous suffira de glisser le pointeur vers la droite pour qu’il s’affiche sur la tablette.

Le plus impressionnant, c’est que cette fonction peut fonctionner sur plusieurs appareils. Lors de la conférence, Apple a notamment disposé un iPad, un MacBook et le dernier iMac 24″ côte à côte, avant de balader le curseur entre ces trois appareils, et même glisser/des fichiers depuis l’iPad jusqu’à l’iMac, en passant par le MacBook !

Comment fonctionne Universal Control ?

Évidemment, pour rendre ce tour de magie possible, il y a nécessairement beaucoup d’ingénierie derrière. The Verge a justement eu l’occasion de discuter avec Apple et explique comment fonctionne Universal Control, tout du moins en partie.

Tout d’abord, on apprend qu’Universal Control repose sur la même base que les différentes fonctions de continuité de transferts de fichier entre iPad et Mac, comme AirDrop. Les appareils se reconnaissent donc automatiquement entre eux lorsqu’ils sont à proximité les uns des autres. Vous n’aurez donc rien à activer manuellement pour que la magie opère.

Le démarrage de cette fonction s’effectue en glissant son curseur « au-delà » du bord de l’écran du côté où se trouve un iPad allumé et déverrouillé. Les deux appareils se connectent alors en WiFi — comme lors d’un transfert AirDrop — et l’iPad affiche un liseré contenant votre curseur. Celui-ci peut être déplacé vers le haut ou le bas pour vous permettre d’aligner les deux écrans entre eux. Dès lors, vous pouvez soit ramener votre curseur sur le Mac, ou bien le pousser hors de cette bande et entrer sur iPadOS.

Voilà comment fonctionne Universal Control. À noter que cette fonction n’est pas utilisable sur plus de trois appareils à la fois, et que vous pouvez également paramétrer directement un appareil préféré par défaut dans les préférences système.

Universal Control sera accessible cet automne, avec les versions finales de macOS Monterey, mais aussi d’iPadOS 15. Espérons qu’elle fonctionne aussi bien que l’impressionnante démo d’Apple lors de la WWDC. Il reste bon de voir qu’Apple ne se repose pas sur ses acquis et continue de peaufiner son écosystème avec ce genre de bonne idée.