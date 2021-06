Samsung laisse planer le doute sur l’avenir de son Galaxy S21 FE

Si l’on en croit les rumeurs, le Galaxy S21 FE pourrait être la prochaine victime liée à la récente pénurie de puces de Samsung.

© Journal du Geek

Tout comme le Samsung Galaxy Note avant elle, la gamme Galaxy FE pourrait souffrir d’une mort prématurée. C’est du moins ce que laissent à penser les nombreuses rumeurs au sujet de la déclinaison du dernier flagship du géant coréen. Après avoir connu un énorme succès commercial avec son S20 FE, modèle plus abordable du S20 original à la fiche technique presque identique, Samsung pourrait en effet choisir de faire l’impasse sur la prochaine génération de ses smartphones Fan Edition.

En effet, si l’on en croit un récent article publié dans le média coréen Electronic Times (depuis supprimé), l’entreprise coréenne envisagerait d’avorter la production de S21 FE en raison d’une pénurie de semi-conducteurs. Plus précisément, le problème viendrait des processeurs Snapdragon de Qualcomm. Ces derniers sont en effet difficiles à trouver depuis déjà quelques mois, alors même que la firme voudrait les utiliser pour équiper ses futurs smartphones pliables. L’arrêt (très) prématuré des S21 FE pourrait donc permettre à Samsung de continuer à miser sur ses Galaxy Fold. De son côté, l’entreprise n’a ni démenti ni confirmé la rumeur. Interrogée par Bloomberg, elle a simplement indiqué : “Bien que nous ne puissions pas discuter des détails du produit qui n’est pas encore sorti, rien n’a été déterminé concernant la prétendue suspension de la production”.

Suspens donc, concernant l’avenir déjà incertain de la gamme Galaxy FE. À noter que si les smartphones hauts de gamme de Samsung sont durement touchés par la pénurie, c’est aussi le cas de la gamme Galaxy A, déclinaison plus abordable de l’entreprise. En attendant de savoir si le S21 FE est oui ou non voué à disparaître, sa sortie est toujours programmée pour plus tard dans l’année.

Découvrir le Samsung Galaxy S21