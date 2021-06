Niantic et Hasbro s’associent pour un jeu Transformers en réalité augmentée

Oubliez les Pokémons ou autres créatures magiques du monde d’Harry Potter, la réalité augmentée est maintenant l’affaire des Autobots et des Decepticons.

© Niantic

Transformers est une franchise qui a marqué l’esprit de toute une génération, et qui continue d’attirer la suivante. Dans l’espoir d’étendre encore plus cette popularité, Hasbro a fait appel à Niantic, roi de la réalité augmentée, pour concevoir et publier un jeu sur mobile. Celui-ci s’appelle Transformers : Heavy Metal et il vient d’être officiellement annoncé par les deux entreprises. Dans ce jeu, vous incarnez un Guardians, un groupe d’humains associés aux Autobots et ennemis des Decepticons. Au programme sont prévus des phases d’explorations, de la recherche de ressources et des combats au tour par tour avec les Decepticons.

John Hanke, PDG de Niantic, a déclaré que « Transformers est la franchise parfaite pour la réalité augmentée. Combattre et interagir avec des robots géants dans le monde réel est une expérience incroyable. Nous voulons être à la hauteur des attentes élevées des fans de Transformers du monde entier et leur proposer un jeu différent de tout ce qu’ils ont connu auparavant. »

Quelques captures d’écrans nous montrent à quoi devrait ressembler la version finale du jeu. On reconnaît là la patte graphique de Niantic, qui va s’aider de la précédente architecture déjà bâtie pour le jeu Pokémon Go. Vous devriez donc avoir beaucoup de points d’intérêts aux mêmes endroits. De plus, c’est également la même plateforme qui est utilisée, à savoir Niantic Lightship. La sortie du titre mobile n’est pas prévue avant la fin d’année 2021 de manière internationale, et une phase de test pré-lancement sera bientôt disponible.