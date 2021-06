Harry Potter : la baguette et les lunettes de Daniel Radcliffe mises aux enchères

Pas besoin d’aller faire un tour chez Ollivander pour mettre la main sur cette baguette. Estimée entre 30 et 50 000 dollars, l’objet a été utilisé par Daniel Radcliffe sur le tournage d’Harry Potter et les reliques de la mort.

© Warner Bros

Quelques chanceux Moldus vont pouvoir acquérir certains accessoires de tournage de la saga Harry Potter. Du 29 juin au 1er juillet prochain, l’enseigne Prop Store organise une vente aux enchères de grandes envergures pour les passionnés de cinéma. Parmi les plus de 1 300 items qui seront proposés, dix d’entre eux ont été utilisés sur le tournage de certains opus de la saga Harry Potter. Ils ont tous été offert par les studios Warner Bros londoniens. Le plus convoité d’entre eux sera sans doute la baguette du petit sorcier, utilisée par Daniel Radcliffe dans Harry Potter et les reliques de la mort. En revanche, même si c’est la baguette qui choisit son sorcier, celui-ci devra être fortuné puisqu’elle est estimée entre 30 000 et 50 000 dollars. C’est également à ce prix-là que pourraient être vendues les lunettes rondes du jeune Potter. On a calculé et ça fait tout de même 7 028 gallions, 1 mornille et 26 noises. En espérant que la banque de Gringotts accepte les crédits.

Si vous n’avez pas tant dans votre bourse, d’autres items plus modestes seront également proposés. Ainsi, vous pourrez tenter de mettre la main sur la lettre reçue par Harry dans le premier opus, la beuglante envoyée par Molly Weasley à Ron ou encore une édition du Daily Prophet avec Dumbledore en Une. Ils sont chacun estimés entre 4 000 et 6 000 dollars. Les recettes de cette vente seront reversées à l’association créée par J.K Rowling et baptisée Lumos. Brandon Alinger, directeur de l’exploitation de Prop Store, se réjouit de cette collaboration. “Nous sommes incroyablement honorés d’avoir la chance d’aider Lumos à poursuivre son travail de soutien aux enfants et aux familles vulnérables tout en offrant une nouvelle opportunité aux fans de Harry Potter.”

