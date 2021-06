Microsoft introduit les stories dans l’application Xbox

Microsoft vient d’annoncer sur Twitter que l’application Xbox pour mobile intègrera bientôt un concept de stories. Celles-ci ne devraient pas permettre aux joueurs de partager leurs moments forts, mais permettront aux pages officielles des jeux de partager du contenu à la communauté de gamers. Sur la photo partagée par l’entreprise, on peut voir qu’il sera possible de liker la story, d’y répondre, ou encore de tagger d’autres utilisateurs. Le format présenté est d’ailleurs très similaire à celui que propose Instagram sur son application mobile.

Today we're introducing official game stories in the Xbox app — because everyone deserves to see that no scope. pic.twitter.com/DcsnQgRVhV

— Xbox (@Xbox) June 16, 2021