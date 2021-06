Bon plan VPN : CyberGhost lance son meilleur deal et offre 3 mois gratuits

Ne passez pas à côté de cette offre unique chez CyberGhost VPN : 85% de réduction + 3 mois offerts pour l'achat d'un forfait 12 mois.

Si vous vous inquiétez de votre sécurité lorsque vous naviguez sur le net, vous vous êtes peut-être déjà renseigné au sujet des VPN. En effet, les VPN sont des logiciels qui ont pour but de protéger vos données personnelles et votre identité lorsque vous vous servez d’Internet.

Pour ce faire, ils chiffrent vos informations de navigation (qui contiennent notamment vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires) et masquent votre adresse IP. Mais en plus d’assurer votre sécurité, les VPN vous donnent aussi accès à une foule d’autres avantages.

Alors, si vous voulez vous équiper d’un VPN performant sans vous ruiner, pensez à CyberGhost. Il fait partie des VPN les plus réputés du marché et propose actuellement une réduction inédite de 85% + 3 mois offerts lors de la souscription à un forfait 12 mois.

La grande qualité de CyberGhost VPN

Si nous vous parlons de CyberGhost, c’est que ce VPN est réellement très qualitatif. Pour ce qui est de votre sécurité tout d’abord, sachez que CyberGhost est optimal. En effet, ce logiciel chiffre vos données de navigation selon la norme avancée AES de 256 bits.

Aussi, CyberGhost masque votre adresse IP sans manifester aucune fuite DNS, ce qui est une très bonne chose. Vous pouvez ainsi naviguer en toute sécurité, mais aussi de manière totalement anonyme, ce qui est très appréciable. Au-delà de la sécurité, CyberGhost propose aussi de nombreux autres avantages.

Ce VPN dispose notamment d’un très vaste réseau de serveurs (plus de 7 300 dans environ 90 pays) et d’excellentes vitesses de connexion. Et cela va vous ouvrir beaucoup de portes. En effet, la couverture géographique proposée par CyberGhost VPN va vous permettre de contourner tous les géo-blocages.

Mais en plus, vous disposerez de serveurs optimisés pour le streaming ou encore le P2P. Vous pourrez donc débloquer les catalogues Netflix étrangers et profiter d’une expérience de streaming optimale, mais aussi procéder à des téléchargements de torrents rapides et totalement anonymes.

Vous pourrez d’ailleurs profiter de tous ces avantages depuis tous vos appareils grâce à la compatibilité de l’application CyberGhost avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Android, iOS, Linux) et des 7 connexions simultanées comprises par compte.

Une offre inédite à ne pas manquer

Si vous avez été séduit par la brève présentation que nous venons de faire de CyberGhost VPN, nous avons une excellente nouvelle pour vous : ce VPN propose en ce moment une offre promotionnelle jamais vue.

En effet, CyberGhost vous fait profiter de 85% de réduction immédiate et de trois mois offerts en supplément sur son abonnement d’un an. Ainsi, CyberGhost VPN ne revient plus qu’à 1,99€ par mois seulement, contre 11,99€ en temps normal, ce qui est clairement exceptionnel.

Vous serez effectivement couvert durant 15 mois, et ce, pour 29,85€ seulement, alors que cela vous coûterait habituellement quasiment 180€. Mais au-delà de l’économie que cela représente, cette offre présente aussi l’intérêt de ne pas vous engager sur une longue période, contrairement à ce qui est généralement proposé chez les autres VPN.

Dans la même optique, sachez aussi que CyberGhost vous propose une garantie “satisfait ou remboursé” d’une durée plus étendue que ses concurrents : cette dernière est de 45 jours. Vous pouvez donc souscrire à cette offre sans souci, puisque vous serez totalement remboursé si jamais vous décidez d’arrêter pendant les 45 premiers jours de votre souscription.

Aucune raison donc de ne pas sauter sur cette occasion unique de profiter de CyberGhost a un prix défiant toute concurrence.

