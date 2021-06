Leica lance son premier smartphone, et il propose un capteur photo exceptionnel

Au Japon, Leica vient de lancer son premier smartphone. Baptisé « Leitz Phone 1 », l’appareil intègre un immense capteur photo arrière de 1 pouce.

© Leica

L’emblématique constructeur optique allemand avait déjà posé sa pastille rouge sur certains smartphones par le passé, notamment chez Huawei. Néanmoins, il n’avait jamais lancé un tel appareil en son nom propre. C’est désormais chose faite : voici le Leitz Phone 1, le premier smartphone signé Leica, et il tire son nom du fondateur de la marque, Ernst Leitz.

Un capteur photo de 1 pouce, couplé à une fiche technique solide

Il vient d’être officialisé au Japon, et il promet d’être particulièrement agile côté photo. Le Leitz Phone 1 embarque en effet un gigantesque capteur 20 MP de 1 pouce à l’arrière, un équivalent 19 mm ouvrant à f/1.9. Ce module a notamment été aperçu récemment du côté du Sharp Aquos R6, un smartphone exclusif au marché japonais.

D’ailleurs, ce capteur n’est pas le seul emprunt de Leica à Sharp. Le Leitz Phone 1 propose en effet une fiche technique similaire. On y retrouve le même écran OLED IGZO de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un capteur photo de 12,6 MP logé dans un poinçon à l’avant. Le Leitz Phone 1 intègre également un Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une imposante batterie de 5 000 mAh.

Malgré ses similitudes avec le Sharp Aquos R6, le smartphone de Leica propose un design bien différent à l’arrière, griffé de la fameuse pastille rouge tant recherchée par les amateurs de photo. Pour couronner le tout, on retrouve même un cache objectif à la façon des optiques emblématiques de la marque allemande. Smartphone premium oblige, le Leitz Phone 1 n’est pas donné : comptez 187 920 yens au Japon, soit l’équivalent de 1 421€ dans nos contrées. Il restera malheureusement exclusif au Japon.