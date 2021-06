Disney+ : les séries originales, c’est désormais le mercredi !

Pour les séries, Disney nous donne désormais rendez-vous le mercredi. La firme vient d’annoncer que les prochaines productions originales suivront le même chemin que Loki. Les films gardent la fenêtre du vendredi.

© Disney

Fidèle à sa réputation, Loki a bouleversé son monde à son arrivée sur Disney+. En mai dernier, le dieu de la malice avait avancé sa date de diffusion de quelques jours, pour finalement opter pour le mercredi 9 juin. Visiblement, cette nouvelle configuration semble avoir convaincu Disney qui va réitérer l’expérience avec ses prochaines productions sérielles. Selon The Hollywood Reporter, Hawkeye, She-Hulk et The Book of Boba Fett devraient bénéficier de la même fenêtre de diffusion. Pour autant, les longs-métrages continueront d’être rendus disponibles le vendredi matin.

Ce choix est sans doute pour Disney une manière de cloisonner un peu plus son offre. La diffusion le mercredi permet également d’offrir plus de visibilité aux longs-métrages qui pourraient avoir du mal à se démarquer face aux mastodontes de la maison des idées. Cela donne également à Disney+ une belle occasion de se démarquer de Netflix, qui continue à privilégier les débuts de week-end pour ses nouvelles productions.

On ne sait en revanche pas si les contenus qui ne sont pas inédits seront logés à la même enseigne. Disney+ pourrait choisir de n’appliquer cette stratégie qu’à ses grosses licences et continuer sur sa lancée pour les séries du catalogue Hulu, par exemple. On sait en revanche que les premières concernées seront Monsters at Work (7 juillet) et Turner & Hooch (21 juillet). Il faut dire que dans les prochains mois, la cadence va s’accélérer et que cela fait beaucoup de programmes à caser.

Déjà un succès pour Loki

À chaque nouvelle incursion du MCU sur le petit écran, un nouveau record. Sans surprise, Loki a rapidement rencontré son public et a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de la plateforme. Elle a su conquérir le cœur de quelque 890 000 utilisateurs américains en seulement une journée. C’est beaucoup plus de WandaVision qui avait quant à elle été vue plus de 759 000 fois en 24 heures. La faute à cette nouvelle diffusion ? Sans doute pas uniquement mais cela pourrait avoir contribué à son petit succès.

Notre critique de Loki est à retrouver ici.

