Facebook trouve un moyen pour intégrer des publicités… en VR

Facebook explore un nouveau moyen de générer des revenus en intégrant des pubs en VR sur certains jeux.

© Facebook

Ce qui devait arriver arriva. Depuis l’acquisition d’Oculus par Facebook en 2014, l’entreprise a laissé à ses utilisateurs un long moment de répit en laissant les publicités aux portes de l’application mobile et de la plateforme Oculus. Cependant, ce répit touche à sa fin puisque Facebook vient d’annoncer que des publicités seront ajoutées à certaines applications en VR d’ici les prochaines semaines. Trois applications sont concernées, dont le titre Blaston de Resolution Games.

Pour autant, les joueurs peuvent se rassurer, les publicités ne semblent pas être si invasives et ne devraient pas ruiner votre expérience de jeu. Celles-ci prendront la forme de petits panneaux intégrés à l’environnement naturel du jeu et sur lesquels vous pouvez cliquer afin d’en sauvegarder le lien. Si l’intégration des publicités est actuellement en test sur quelques appareils et via certaines apps triées sur le volet, Facebook compte bien étendre son utilisation en fonction des retours des utilisateurs.

La monétisation de la VR était-elle inévitable ?

En effet, l’entreprise a déclaré qu’il s’agirait là de développer un système de financement stable afin de permettre au domaine de la VR de s’épanouir davantage : « l’objectif principal de Facebook Reality Labs (FRL) est de faire découvrir la réalité virtuelle à un plus grand nombre de personnes, d’améliorer l’expérience du consommateur et de faire progresser nos initiatives à long terme en matière de réalité augmentée ».

« Nous explorons également de nouveaux moyens de générer des revenus pour les développeurs. Il s’agit là d’un élément essentiel pour garantir la création d’une plateforme autonome capable de prendre en charge divers modèles économiques et permettant de débloquer de nouveaux types de contenus et de publics. Cela nous permet également de continuer à rendre le matériel AR/VR innovant plus accessible à un plus grand nombre de personnes ».

Si cela peut déranger certains, les publicités sont aujourd’hui omniprésentes sur nos différents appareils électroniques. Nous les rencontrons partout à longueur de journées et il fallait bien que la réalité virtuelle s’y mette. Reste à savoir maintenant si l’intégration de celles-ci par Facebook sera bien reçue, et assez discrète pour ne pas déranger les joueurs de manière intempestive.