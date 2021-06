VivaTech : selon Tim Cook, cette proposition de l’UE anéantirait la sécurité de l’iPhone

Le PDG d’Apple explique pourquoi la possibilité de télécharger des applications en dehors de l’App Store représenterait un danger pour les utilisateurs.

© Vựa Táo / Unsplash

Après avoir été annulé l’an dernier lorsque la pandémie faisait rage, le salon parisien des nouvelles technologies VivaTech s’est offert un invité de choix pour son retour. Tim Cook, dirigeant d’Apple, y a en effet fait une apparition à distance pour aborder de nombreuses thématiques, et livrer quelques anecdotes croustillantes. Pour l’occasion, il a également livré sa vision du terme « GAFA » dans une interview accordée à nos confrères de Brut.

Tim Cook n’aime pas le terme « GAFA »

« Je n’aime pas beaucoup cet acronyme » a déclaré Tim Cook au sujet du terme de « GAFA », acronyme régulièrement utilisé pour désigner les quatre plus grosses entreprises tech américaines : Google, Apple, Facebook et Amazon. Pour le dirigeant d’Apple, ce terme « laisse penser que toutes les grosses entreprises sont monolithiques, alors qu’elles sont très différentes, avec des modèles commerciaux différents et des valeurs différentes. »

Il explique notamment que les intentions de ces entreprises ne sont pas du tout les mêmes, et rappelle que le modèle d’Apple repose sur une combinaison entre matériel, logiciels et services, et comment ces trois composantes fonctionnent entre elles. Il en profite notamment pour rappeler la vision d’Apple en matière de vie privée, et que, contrairement à Google ou Facebook, Apple ne génère aucun revenu avec la publicité et la collecte des données personnelles.

Apple défend sa politique de l’App Store

Autre sujet abordé par Tim Cook : l’exclusivité de l’App Store. Cela a par ailleurs valu bien des déboires à Apple ces derniers temps, notamment au cours du procès qui l’a opposé à Epic Games il y a quelques semaines.

Profitant de l’occasion de s’exprimer en Europe, et pour la toute première fois, le patron d’Apple a évoqué le Digital Markets Act de la Commission européenne, qui cherche à imposer le « sideloading » d’applications, soit donner la possibilité aux utilisateurs de télécharger des applications en dehors de l’App Store.

Or, cette proposition de l’Union européenne n’est pas vu d’un très bon œil par Tim Cook. « Cela détruirait la sécurité de l’iPhone et une grande partie des initiatives en matière de protection de la vie privée que nous avons intégrées à l’App Store » a-t-il expliqué, tout en précisant que cette initiative pourrait être inquiétante du point de vue de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs de produits Apple.

Pour soutenir son propos, Tim Cook précise que c’est grâce à cette politique stricte de l’App Store que l’iPhone est largement moins sujet aux malwares qu’Android. « Si iOS est mieux protégé, c’est parce que nous avons fait en sorte qu’il y ait un App Store et que toutes les applications fassent l’objet d’un examen avant d’être distribuées » précise-t-il.