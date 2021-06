iPhone : ce gang de voleurs utilise une méthode inédite pour vider des comptes bancaires

Au Brésil, une bande de voleurs d’iPhone fait des ravages. Ils parviennent à accéder à des iPhone verrouillés et s’attaquent aux comptes bancaires qui s’y trouvent.

© Taan Huyn / Unsplash

Tim Cook a eu beau vanter la sécurité de l’iPhone durant son passage à VivaTech, cela ne veut pas dire que les smartphones d’Apple sont infaillibles. Cette affaire racontée par le journal Folha de S.Paulo et repérée par Mac4Ever en est la preuve.

Le gang de voleur qui inquiète São Paulo

Dans la ville de São Paulo, au Brésil, un gang de voleur d’iPhone fait actuellement des ravages. Les vols seraient de plus en plus nombreux dans la ville brésilienne, et les escrocs viseraient principalement des iPhone 11 et des iPhone XR. Jusque-là, rien d’anormal, d’autant qu’il s’agit de modèles récents, attrayants pour des voleurs. Néanmoins, la particularité de ce gang, c’est que les iPhone volés ne sont pas revendus en pièces détachées. Les escrocs s’en servent plutôt pour piller les comptes bancaires des anciens propriétaires des téléphones dérobés.

Pour l’heure, on ignore la méthode utilisée par ce gang de voleurs pour mettre à mal la sécurité d’un iPhone volé et accéder au compte bancaire qui y est relié. Quelques entreprises seulement sont parvenues à forcer l’ouverture du coffre-fort mis au point par Apple. La société israélienne Cellebrite, par exemple, et l’une des rares entreprises à y être arrivée. C’est notamment elle qui a permis au FBI d’accéder à l’iPhone du terroriste de San Bernardino, après qu’Apple ait refusé de coopérer.

La méthode de l’entreprise israélienne repose sur un outil vendu aux alentours de 6 000 dollars. Cependant, celui-ci n’est réservé qu’à des chercheurs en cybersécurité et des organismes gouvernementaux. Cet outil s’est néanmoins retrouvé sur eBay il y a peu à des prix largement inférieurs, et il y a donc des chances que ces voleurs s’en soient servis pour accomplir leurs méfaits. Quant à savoir comment ce gang parvient à accéder aux comptes bancaires de ses victimes, le mystère reste entier, mais les escrocs ne manquent généralement pas d’ingéniosité en la matière, même si la Fédération bancaire brésilienne affirme que les applications de banques sont parfaitement sécurisées.