PS5 : Sony ouvre un programme pour tester les futures MàJ

Vous aurez la possibilité d’accéder à des fonctionnalités en avant-première et de donner votre avis.

Cela fait déjà plus de 7 mois que la console next-gen de Sony est sortie et quelques mises à jour ont déjà été déployées, dont une qui amenait des améliorations majeures. Dans l’optique d’en déployer une nouvelle d’ici peu de temps, Sony demande la collaboration de ses joueurs les plus motivés pour tester les fonctionnalités à venir sur PS5.

Pour pouvoir participer au programme de test, vous devez avoir 18 ans et résider aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en France et vous rendre sur cette page. Pour nos amis francophones, la Belgique ou encore la Suisse n’ont pas accès à ce programme. Il est donc inutile de vous inscrire si vous résidez dans l’un de ces deux pays, Sony a prévenu que la mise à jour n’y sera pas déployée.

Testé et approuvé… ou pas

En tant que testeur, l’entreprise prévient également que vous avez un rôle d’informateur. Cela signifie que vous devrez rendre compte de votre expérience en fournissant le plus de détails possible durant la durée de la bêta. Vous pourrez toutefois revenir à la dernière version officielle du logiciel avant la fin de celle-ci si vous le souhaitez.

La mise à jour en question arrivera plus tard dans l’année et amènera des fonctionnalités majeures. Sony n’a cependant pas pris la peine de les préciser. En vous inscrivant au programme, vous n’aurez également pas besoin de vous réinscrire une deuxième fois lorsqu’une bêta pour une autre mise à jour sera prévue. Vous serez automatiquement ajoutés à une liste de potentiels testeurs. Suite à votre inscription, vous recevrez un mail vous indiquant si vous avez été sélectionné ou non.