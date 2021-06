Bon plan : ExpressVPN est le meilleur VPN, son offre est XXL

L'excellent ExpressVPN sort le grand jeu et casse ses prix. C'est maintenant ou jamais pour profiter d'une réduction de près de -50%.

Quel que soit l’usage que vous faites d’Internet, vous devez savoir que cela représente des risques. En effet, lorsque vous surfez sur le net, une foule d’informations vous concernant sont exposées. C’est notamment le cas de votre identité, et de vos coordonnées bancaires en cas d’achat. Il serait vraiment regrettable que ces données tombent entre de mauvaises mains, et c’est en partie pour minimiser ces risques que les VPN ont été développés.

Ces logiciels chiffrent vos données de navigation tout en masquant votre adresse IP réelle et votre localisation. De cette façon, vos informations personnelles et votre identité sont protégées. Dans le monde des VPN, on peut faire confiance à ExpressVPN qui est de loin le meilleur dans sa catégorie.

Aujourd’hui, c’est possible de vous le procurer à moitié prix grâce à une remise de -49% et 3 mois gratuits sur l’achat d’un abonnement 12 mois à ExpressVPN. Ce VPN haut-de-gamme ne propose que rarement des promotions. Il faut donc sauter sur l’occasion quand elle se présente.

ExpressVPN, le VPN numéro 1

Pour profiter du meilleur VPN du marché, c’est sans hésitation vers ExpressVPN qu’il faut vous tourner. En effet, ce logiciel vous propose un service complet et optimal. Pour ce qui est de la sécurité, sachez tout d’abord que ExpressVPN chiffre vos données selon la norme avancée AES de 256 bits. Ainsi, votre fournisseur d’accès à Internet ne sera plus en mesure de savoir ce que vous faites ni de retracer vos activités en ligne.

De plus, l’application ExpressVPN camoufle votre adresse IP sans manifester aucune fuite DNS, ce qui vous permettra de naviguer anonymement. Il masque également votre position physique, de sorte qu’aucun site web ne puisse réellement savoir où vous êtes. Pour une protection à chaque instant, ce VPN propose notamment une fonctionnalité appelée Network Lock, qui suspend votre connexion de façon automatique en cas de dysfonctionnement du VPN.

Mais au-delà de votre sécurité, ExpressVPN propose aussi d’autres options très intéressantes. Ce VPN vous permet de vous connecter à plus de 3 000 serveurs répartis dans 94 pays. De cette façon, vous allez pouvoir simuler de nombreuses localisations virtuelles afin de déjouer la censure et les géo-blocages. À vous l’accès aux catalogues Netflix et aux chaînes télévision étrangères.

À noter qu’ExpressVPN présente d’excellentes vitesses de connexion, ce qui vous procurera une très bonne expérience de streaming. Vous pourrez aussi procéder à des téléchargements de torrents sans problème puisque ses serveurs sont tous compatibles avec le P2P.

Enfin, sachez que l’application proposée par ExpressVPN est très simple à prendre en main, et qu’elle est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation : Windows, macOS, Android (retrouvez d’ailleurs les meilleurs VPN pour Android ici), iOS ou Linux.

L’offre du jour : -49% de réduction et 3 mois offerts

C’est un fait : ExpressVPN est réellement performant. Toutefois, si vous pensez que vous allez devoir vous ruiner pour en profiter, vous vous trompez. En effet, ExpressVPN propose en ce moment – et pour une durée limitée – une offre assez exceptionnelle. Cette dernière concerne l’abonnement annuel proposé par le VPN dont le tarif baisse de -49%. De plus, ExpressVPN ajoute 3 mois de protection supplémentaire. Ce sont 15 mois de couverture auxquels vous aurez droit.

Le prix de votre abonnement passe donc de plus de 160€ à seulement 84,64€, soit 5,65€ par mois. Si cette promotion est déjà très attrayante, elle comporte un avantage supplémentaire : celui de ne pas vous engager sur une longue période. En effet, la majorité des VPN proposent des abonnements bien plus longs (de plusieurs années), alors qu’ici, vous restez assez libre.

Sachez qu’un compte chez ExpressVPN permet de couvrir jusqu’à 5 périphériques à la fois grâce aux connexions simultanées. De quoi réaliser encore plus d’économies puisque vous n’aurez pas besoin de souscrire une nouvelle fois pour utiliser l’application VPN sur un nouvel appareil.

Enfin, ExpressVPN dispose d’une garantie de remboursement de 30 jours afin que vous puissiez annuler votre souscription et être 100% remboursé si vous changez d’avis durant cette période. Vous l’aurez compris, vous ne prenez aucun risque à vous lancer, alors ne manquez pas cette offre.

