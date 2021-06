EA Play Live : Electronic Arts dévoile l’heure du pre-show

Celle-ci pourrait bien donner une indication concernant l’heure de la conférence en elle-même, ce que EA refuse de dévoiler pour le moment.

© EA

Après une semaine d’E3 mouvementée, les joueurs du monde entier restent encore à l’affût de quelques autres événements jeux vidéo à venir, et notamment la conférence EA Play Live. Celle-ci est censée se dérouler dans un peu mois d’un mois mais on ne sait pas encore à quelle heure. Toutefois, EA vient d’annoncer sur Twitter qu’il y aura un pré-show et que ce dernier aura lieu le 22 juillet à 19h heure française.

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP — Electronic Arts (@EA) June 22, 2021

En plus de cette information, le studio a dévoilé qu’Austin Creed sera le présentateur de l’événement, dont on ne connaît encore aucun détail. Les plus curieux devront donc regarder l’intégralité du pré-show afin de ne pas louper le début de la conférence officielle, sauf si EA se décide à nous dévoiler l’heure de début de celui-ci d’ici le mois prochain.

Que peut-on attendre du EA Play Live ?

En attendant, les pronostics sur le contenu de l’événement vont bon train, et si l’on sait que certaines têtes (très) familières vont faire leur retour, on peut également s’attendre à du neuf de la part d’EA. Tout d’abord, on peut s’avancer de façon quasi certaine sur les annonces de FIFA 22 ou encore NHL 22, les éternelles franchises sportives du studio.

Annoncé très récemment, on peut également attendre des nouvelles (et des images inédites ?) du prochain titre Battlefield 2042. Sa sortie est prévue pour le 22 octobre prochain et encore beaucoup de détails à propos du contenu restent flous. On sait cependant que le titre dépeindra une crise humanitaire suite à un conflit entre les États-Unis et la Russie. Il sera dépourvu de battle royale et de campagne solo pour se concentrer sur son offre multijoueur.

En ce qui concerne les envies des joueurs, beaucoup réclament un troisième opus pour la franchise Battlefront, le shooter multijoueur situé dans l’univers de Star Wars. Enfin, on peut espérer l’annonce d’une nouvelle licence (pourquoi pas ?) bien que cela n’ait pas l’air d’être au programme pour le moment.