PlayStation Now : à quels jeux avez-vous joué ce printemps ?

Sony nous dévoile la liste des jeux les plus joués ce printemps sur son service de cloud gaming. Marvel’s Avengers prend la première place du classement.

© Sony

Ce 21 juin a lancé le coup d’envoi de la saison préférées de nombreuses personnes : l’été. Il laisse derrière lui un printemps majoritairement confiné et sous couvre-feu, qui a fait renaître certaines habitudes liées au gaming chez certains. Pour l’occasion, Sony a décidé de révéler quels ont été les jeux les plus joués et téléchargés via son service de cloud gaming le PlayStation Now. Tout en sachant que le service est accessible sur ordinateur et sur consoles, la distinction a été faite entre les deux supports.

Titres les plus joués sur PS4 et PS5 (en téléchargement et en streaming)

Marvel’s Avengers (disponible jusqu’au 5 juillet, 2021)

Horizon Zero Dawn

Call of Duty : Black Ops III (indisponible depuis le 29 avril 2021)

F1 2020 (indisponible au Japon)

WWE 2K19

Titre les plus joués sur PC (en streaming uniquement)

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit : Become Human

De manière générale, Horizon Zero Dawn et Marvel’s Avengers ont réussi à faire carton plein en réussissant à se hisser dans le top 5 sur tous les supports. Si le premier titre est toujours aussi apprécié après six mois au catalogue, le second bénéficie encore de sa popularité de lancement puisqu’il a rejoint le catalogue en avril dernier.

Pour rappel, l’abonnement au PlayStation Now est disponible à 9,99€ par mois ou à 59,99€ par an, et vous donne l’accès à des jeux jouables en streaming ou en téléchargement.