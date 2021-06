E-sport : Takashi Murakami a designé les maillots de FaZe Clan

Équipe compétitive s’illustrant sur de nombreux jeux, le FaZe Caln s’offre des maillots aux couleurs et motif emblématiques de Takashi Murakami.

© FaZe Clan

Vous ne connaissez peut être pas son nom, mais vous connaissez son art. Takashi Murakami est un artiste japonais dont les œuvres ont pour thème commun les fleurs aux visages joyeux et aux couleurs chatoyantes. Cet artiste désire marquer aujourd’hui le monde de l’eSport avec une collection de produits dérivés arborant le logo de l’équipe FaZe Clan.

FaZe Clan est un groupe de joueurs professionnels dans des jeux aussi variés que Counter Strike, Fortnite, ou encore FIFA. Parmi la collection, on retrouve des maillots bleus et rouges, ainsi qu’un tapis de souris, toujours agrémentés des fameuses fleurs qui font la gloire de Takashi Murakami.

Takashi Murakami appelle à un partenariat durable

L’artiste, qui est souvent comparé à notre Andy Warhol moderne, a lui-même utilisé cette comparaison dans une déclaration à propos de cette collaboration :

« Lorsque j’étais étudiant à l’université, Warhol a réalisé des peintures en collaboration avec Basquiat et on en a beaucoup parlé […] Un peu plus d’une décennie plus tard, les peintures collectives autrefois incongrues, qui semblaient avoir pour argument de vente le fossé entre les générations, ont commencé à paraître très fraîches, comme une incarnation de la situation de leur époque. »

« Je dois maintenant être plus âgé que Warhol à l’époque, et je soupçonne les membres de Faze Clan d’être plus jeunes que Basquiat. Certaines personnes peuvent trouver notre association plutôt incongrue, mais dans 30 ans, la signification de cette collaboration dans le contexte de l’histoire de l’art sera peut-être revue et réévaluée. C’est pourquoi, bien que je sois un peu gêné de collaborer avec des personnes aussi jeunes, j’ai accepté leur demande, confiant dans la fraîcheur du paysage que le futur public verra dans ce projet. »

Toute la collection sera disponible exclusivement sur NTWRK dès le 28 juin prochain à 21h heure française. On ne sait pas encore quels seront les prix affichés pour les produits dérivés proposés, ni si ceux-ci seront en quantité limitée ou non.