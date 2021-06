Apple préparerait un nouveau MacBook Air beaucoup plus premium

Tous les analystes s’accordent sur le lancement d’un nouveau MacBook Air bien plus haut de gamme. Il serait plus puissant, aurait le droit à un nouveau design et même aux couleurs du dernier iMac.

© Howard Bouchevereau / Unsplash

Le MacBook Air faisait partie des premiers ordinateurs qu’Apple a mis à jour avec sa première puce maison pour ordinateur, l’Apple M1. Depuis, la firme l’a généralisé sur de nombreux autres appareils, à commencer par l’iMac 24″, et même son iPad Pro 2021. Mais si les machines « Pro » d’Apple attendent de transiter à leur tour vers une puce maison, voilà que les rumeurs parlent à nouveau… d’un MacBook Air.

Entre les prédictions de Mark Gurman de Bloomberg, de Ming-Chi Kuo et même de Jon Prosser, tous semblent s’accorder sur le fait qu’Apple travaille bel et bien sur un nouveau MacBook Air. Il s’agirait a priori d’une version premium de l’ultraportable culte de la Pomme, et l’ordinateur aurait le droit à une version boostée de l’Apple M1 — probablement la future puce M1X qu’on attend également dans les futurs MacBook Pro.

Nouveau design, nouvelles couleurs, nouveau positionnement ?

D’après Prosser, ce nouveau MacBook Air devrait adopter un nouveau châssis inspiré de celui des iPad Pro. Cela signifierait que l’ordinateur disposerait cette fois d’une épaisseur identique sur toute sa longueur, et non plus d’un côté plus fin que l’autre. Ce MacBook Air devrait également être en proposé en de nombreux coloris, qui pourraient être les mêmes qu’on a aperçu cette année avec l’iMac 24″. Le clavier intégré utiliserait quant à lui des touches de couleur blanche.

Les analystes envisagent une sortie d’ici la fin de l’année, ou courant 2022. Reste à voir où cet hypothétique MacBook Air pourrait bien se placer dans la gamme d’Apple. Actuellement, ce modèle représente en effet l’entrée de gamme chez Apple, mais cette nouvelle version pourrait changer la donne. Doit-on s’attendre à ce qu’Apple lance de nouveaux modèles de MacBook en entrée de gamme, tandis que le Air s’apprête à monter en gamme ?

Cela ne serait pas si étonnant, dans la mesure où c’est exactement ce qu’a fait Apple avec ses tablettes. La gamme d’iPad s’articule en effet autour d’un modèle classique d’entrée de gamme, puis d’un iPad Air et enfin d’un iPad Pro (sans compter le Mini). Apple pourrait très bien décliner cette stratégie et l’adapter à ses ordinateurs portables. Affaire à suivre.