Genshin Impact : la 2.0 fuite et dévoile ses prochaines bannières

Au fur et à mesure que les fuites se multiplient autour de la prochaine mise à jour de Genshin Impact, la région d’Inazuma se précise.

La mise à jour 1.6 de Genshin Impact est sortie depuis quelques semaines à peine, mais tous les regards se tournent déjà vers la 1.7. Il faut dire que si MiHoYo s’est toujours montré particulièrement sévère sur les leaks, les joueurs évoluant sur les serveurs chinois bénéficient de plusieurs semaines d’avance sur le reste de la communauté, et les fuites sont inévitablement de plus en plus nombreuses.

Ainsi, il semblerait que la prochaine mise à jour prévue par le studio de développement soit en réalité la 2.0. Bonne nouvelle, puisque depuis déjà plusieurs semaines, les rumeurs autour de la nouvelle région d’Inazuma laissent présager l’arrivée de la ville électrique à ce moment-là. Il n’y aura donc pas trop longtemps à attendre pour prendre le large sur le bateau de Beidou.

Les bannières d’Inazuma se dévoilent

Dans Genshin Impact, les bannières temporaires permettent d’obtenir régulièrement de nouveaux personnages. En 1.6, les joueurs ont ainsi pu retrouver Klee, Fischl, Barbara et Sucrose. Dans un peu moins d’une semaine, la seconde bannière dédiée à l’archipel de la Pomme dorée concernera le nouveau personnage de Kahuza (originaire d’Inazuma), qui devrait être accompagné de Rosaria, Benett et Razor estiment les leakers.

Dans quelques semaines, la 1.6 tirera définitivement sa révérence pour laisser place à une mise à jour à priori conséquente consacrée à la nouvelle région d’Inazuma. En plus d’un évènement mettant à l’honneur la pirate Beidou (qui devrait être offerte gratuitement aux joueurs à l’issue de la quête histoire), les bannières de la 1.7/2.0 devraient ainsi accueillir plusieurs nouveaux venus. À partir du 21 juillet prochain, les rumeurs évoquent ainsi l’apparition de Sayu, Yoimiya et Ayaka, trois personnages déjà annoncés un peu plus tôt dans le mois.

Encore un peu de patience donc, Inazuma n’est plus très loin. En attendant, les joueurs et les joueuses peuvent toujours jouer les pirates en herbe sur l’archipel de la pomme dorée. Une mise à jour pour le moins imposante, qui fleure bon l’été et la poudre à canon.