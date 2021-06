Microsoft : le Xbox Game Pass sera d’office intégré à Windows 11

Tout est fait pour que vous puissiez jouer le plus vite possible est dans les meilleures conditions sur Windows 11.

Hier en fin d’après-midi, Microsoft a tenu une conférence afin de présenter le tout nouveau Windows 11. Celui-ci permettra bien des choses et notamment au niveau du gaming. En effet, la firme a annoncé que lorsque Windows 11 sera déployé, le système d’exploitation intègrera par défaut l’application Xbox Game Pass. Une bonne nouvelle pour les abonnés qui n’auront qu’à se connecter pour jouer.

Xbox Game Pass classique ou Ultimate ?

Pour rappel, vous pouvez accéder au catalogue du Xbox Game Pass sur PC via deux abonnements différents. Le premier est un abonnement au Xbox Game Pass classique spécifique aux PC affiché au prix de 9,99€ par mois. Il vous donne accès à une grande sélection de jeux renouvelée régulièrement, ainsi qu’à des titres qui intègrent le catalogue directement le jour de leur sortie. C’est notamment le cas de nombreux jeux présentés lors de la conférence Xbox et Bethesda à l’E3 2021.

Le second abonnement est celui du Xbox Game Pass Ultimate, qui est commun aux PC et aux consoles. Celui-ci vous donne accès aux mêmes avantages que le premier mais vous offre également un accès au xCloud, et donc la possibilité de jouer à des jeux sur mobiles, et un abonnement sans surcoût au Xbox Live Gold, qui vous permet de jouer en ligne. Dans les deux formules, vous avez également accès à des jeux EA grâce à l’abonnement au EA Play disponible sans surcoût. Le Xbox Game Pass Ultimate est proposé au prix de 12,99€ par mois.

En parallèle, Windows 11 a dévoilé toutes ses caractéristiques dans la conférence d’hier. Le système d’exploitation possède notamment plus d’applications, dont certaines applications natives d’Android, et est également moins énergivore. Microsoft n’a pas encore dévoilé sa date de disponibilité mais tout porte à croire que Windows 11 arrivera d’ici la fin de l’année 2021.