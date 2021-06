Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : les nouveaux smartphones pliants de Samsung se précisent

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 devraient être dévoilés très prochainement, et continuent de livrer leurs secrets.

© JDG

Le lancement approche. Cette année, Samsung devrait dévoiler deux nouveaux smartphones pliants pour succéder à ses Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. D’après les dernières rumeurs à leur sujet, ils seraient présentés au cours de l’été, et devraient porter les noms de Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Alors que leur présentation s’approche à grands pas, les nouveaux smartphones pliants de Samsung commencent largement à se préciser. Non seulement ils viennent d’être certifiés par la FCC — confirmant un lancement imminent — mais ils se donnent également à voir dans de nouvelles images partagées par Evan Blass.

Ces nouvelles images semblent confirmer la présence d’un stylet sur le Galaxy Z Fold 3, mais celui-ci devrait peu évoluer physiquement. En revanche, le Galaxy Z Flip 3 aurait été largement remanié par rapport à son prédécesseur, avec un design bicolore et un écran externe élargi.

Quant aux schémas récupérés auprès de la FCC par Android Authority, ils sont également riches en informations. Du côté du Galaxy Z Fold 3, on apprend qu’il sera bel et bien livré avec un S-Pen. Il disposera également de l’UWB (Ultra-Wideband), de la 5G et du NFC, et se montrera compatible à la fois avec la recharge sans-fil et la recharge inversée à 9W. Le Galaxy Z Flip 3 profiterait de toutes ces fonctionnalités, mais fera l’impasse sur l’UWB. Pour rappel, il s’agit de la technologie à l’oeuvre dans le AirTag d’Apple ou encore le dernier SmartTag+ de Samsung.

Les deux smartphones devraient également miser sur une puce de Qualcomm, et non pas d’un Exynos comme c’est le cas des Galaxy S dans nos contrées. Malheureusement, aucun détail n’a fuité sur leur date de présentation. Samsung en touchera peut-être un mot ce lundi à l’occasion de son événement virtuel de la MWC.