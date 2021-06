Sennheiser CX True Wireless, la qualité sans le prix

Profitant de l'été, Sennheiser vient d'annoncer ses nouveaux écouteurs totalement sans-fil, voici les CX True Wireless avec lesquels Sennheiser promet un excellent son dans un prix contenu.

© Sennheiser

Profitant de la période estivale, Sennheiser vient d’annoncer ses tous nouveaux écouteurs totalement sans-fil, voici les CX True Wireless qui se veulent proposer aux utilisateurs un son exceptionnel, une facilité d’utilisation, une excellente autonomie et un prix contenu.

Reprenant ce qu’on connaissait déjà avec les excellents Momentum True Wireless 2, les CX True Wireless proposent des transducteurs TrueResponse de la marque allemande. Selon Sennheiser, ce système restitue un son stéréo haute fidélité avec des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés.

Bien évidemment, on retrouve le support de l’application Sennheiser Smart Control, disponible sur iOS et Android. Du coup, l’EQ intégré permettent d’ajuster le son selon les préférences d’écoute, d’augmenter l’intensité de la musique et plus particulièrement des graves avec le réglage prédéfini Bass Boost, ou de se relaxer en écoutant un podcast ou optimiser la clarté audio pour une conversation téléphonique.

Les CX True Wireless propose le Bluetooth 5.2, le support des codecs audio SBC, AAC et aptX et deux microphones par écouteur. Pour l’autonomie, Sennheiser propose pas moins de 9h par charge pour un total de 27 heures avec l’étui de rechargement. On notera un design assez minimaliste avec l’ergonomie qu’on connaissait de la marque allemande. Selon le constructeur, ces écouteurs ont été développés au regard d’études des critères de confort d’utilisateurs. Les embouts existent en quatre formats différents pour bien maintenir les écouteurs en position et atténuer les bruits extérieurs. Et enfin, ils sont certifiés IPX4 et bien évidemment compatibles avec les assistants vocaux tels que Google Assistant ou Siri.

« Les écouteurs CX True Wireless offrent un rendu audio nettement supérieur à un prix accessible », déclare Anton Zgurskiy, chef de produit chez Sennheiser. « Ils ont été conçus pour être confortables à porter, avec des technologies de pointe à l’ergonomie optimale. C’est la garantie d’une expérience audio exceptionnelle partout, quelles que soient les circonstances. »

Comptez 129 euros pour une disponibilité dès ce 8 juillet 2021.