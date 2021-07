Forfait mobile : RED by SFR casse les prix, B&You fait encore mieux 🔥

C'est le jour parfait pour changer de forfait mobile avec les offres de Prixtel, RED et B&You. Profitez-en pour choisir un nouvel abonnement moins cher.

Alors que les soldes battent leur plein, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms se montrent gĂ©nĂ©reux avec leur forfait mobile. Si vous voulez faire encore quelques Ă©conomies avant l’Ă©tĂ©, il vous reste une offre extraordinaire Ă saisir en ce moment. RED by SFR nous a fait un festival avec des offres Ă prix cassĂ©. Mais B&YOU et Prixtel ne sont pas en reste. Vous serez gagnant partout.

Vous pouvez facilement Ă©conomiser 50% sur votre forfait mobile. Toutes les offres prĂ©sentĂ©es ci-dessous sont sans engagement. Cela ne vous bloque pas, et vous pouvez rĂ©silier quand bon vous semble. Vous ne prenez donc aucun risque Ă souscrire Ă l’un de ces forfaits chez RED by SFR, B&YOU ou Prixtel.

RED by SFR, le forfait mobile super star

RED by SFR a crĂ©Ă© la surprise cette semaine avec le retour de son forfait mobile Ă prix cassĂ© . Depuis quelques jours, il propose une offre sur tous ses abonnements sans engagement, c’est parfait pour les retardataires qui n’ont pas pris le temps de choisir leur nouvelle formule. Attention, la remise se termine dans quelques jours Ă peine.

Le forfait mobile le plus attractif de la gamme voit son tarif tomber Ă 15 euros par mois (au lieu de 20 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 100 Go de data dont 12 Go depuis l’UE et les DOM. C’est le meilleur rapport qualitĂ©-prix de la gamme proposĂ© par RED by SFR, il contient un joli volume de donnĂ©es mobiles pour un montant plus que convenable.

RED by SFR ne se limite pas Ă ce forfait mobile, cet opĂ©rateur s’adresse aussi aux clients qui utilisent un volume plus consĂ©quent de donnĂ©es mobiles. Les deux autres abonnements de RED by SFR comprennent 60 et 130 Go pour un montant de 13 et 19 euros par mois (appels, SMS et MMS en illimitĂ©). Pour quelques euros de plus, la formule Ă 130 Go se dĂ©cline en version 5G, cela peut aussi s’avĂ©rer utile.

Le quatrième et dernier forfait mobile est le plus accessible de la gamme, il est Ă 5 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 1 Go de data. Parfait si vous n’avez pas besoin d’utiliser vos donnĂ©es mobiles, mais que vous souhaitez appeler et envoyer des messages sans limite.

Prixtel, le forfait mobile du moment

Prixtel se place comme un opĂ©rateur un peu particulier sur le marchĂ© du forfait mobile. Le fonctionnement de ses offres est vĂ©ritablement diffĂ©rent de celui de la majoritĂ© des autres acteurs du secteur. Et pour cause, il met en avant des formules dont le prix est susceptible d’Ă©voluer chaque mois selon le volume de donnĂ©es mobiles consommĂ©es par l’utilisateur. S’il utilise moins de data pendant une pĂ©riode, la facture baisse. C’est une solution parfaite pour Ă©viter les offres surdimensionnĂ©es — et trop onĂ©reuses.

L’opĂ©rateur Prixtel propose un premier abonnement intitulĂ© “Le petit”. Il se place indĂ©niablement parmi les meilleurs forfaits mobiles du moment, si ce n’est le meilleur. En effet, il s’agit d’une formule Ă 5 euros par mois incontournable, elle a fait le succès de l’opĂ©rateur au cours de ces dernières annĂ©es. Celle-ci inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© tandis que le nombre de Go d’Internet consommĂ© chaque mois dĂ©termine le tarif selon ces paliers :

Ce système de palier rend le forfait mobile “Le petit” très simple Ă comprendre. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser jusqu’Ă 10 Go d’Internet par mois pour 5 euros par mois seulement. Si vous consommez 12 Go sur la pĂ©riode suivante, le montant mensuel passera Ă 7,99 euros. Le tarif Ă©volue selon votre utilisation de la donnĂ©es mobiles, vous payez uniquement ce que vous consommez.

Prixtel ne propose pas uniquement ce forfait mobile, l’opĂ©rateur a conscience que certains utilisateurs consomment plus de donnĂ©es mobiles. Pour rĂ©pondre Ă leurs attentes, il dispose de deux autres formules baptisĂ©es “Le grand” et “Le gĂ©ant”, elles fonctionnent de la mĂŞme façon que la première. L’abonnement “Le grand” avance trois paliers de de 0 Ă 60 Go, 60 Ă 80 Go et 80 Ă 100 Go, les tarifs respectifs sont de 7,99, 10,99 euros et 12,99 euros. Pour l’offre “Le gĂ©ant”, elle va de 0 Ă 100 Go, 100 Ă 150 Go et 150 Ă 200 Go avec des prix de 12,99, 17,99 et 22,99 euros.

La totalitĂ© des abonnements de Prixtel est sans engagement de durĂ©e. Les tarifs affichĂ©s sont valables pendant la première annĂ©e, ils ne sont soumis Ă aucune augmentation pendant toute la pĂ©riode. Tous les prix sont affichĂ©s sur le site web de l’opĂ©rateur de façon Ă ce que les offres soient transparentes.

B&You, un dernier forfait mobile aussi compétitif

B&You se prĂ©sente comme un rival direct de RED by SFR, les deux opĂ©rateurs se battent rĂ©gulièrement pour tenter d’attirer de nouveaux clients venus de la concurrence. Pour ce faire, ils mettent en avant des offres qui ont de nombreuses ressemblances, celles-ci prennent aussi fin dans quelques jours.

Ce week-end, B&You avance un forfait mobile Ă 14,99 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s avec 100 Go d’Internet (dont 12 Go depuis l’UE ou les DOM). C’est simple, cette formule est le pendant de celle du rival de l’opĂ©rateur.

D’autre part, B&You complète sa gamme avec deux offres intermĂ©diaires dont les prix sont respectivement de 12,99 euros et 18,99 euros pour 60 et 120 Go. Il existe Ă©galement une formule avec 130 Go en version 5G, elle est Ă 24,99 euros par mois.

Le dernier forfait mobile mis Ă l’honneur par B&You aujourd’hui revient Ă 4,99 euros seulement par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s avec 1 Go d’Internet (depuis la France, l’UE ou les DOM). Comme chez son concurrent, il s’agit de l’offre la plus accessible de la gamme — c’est la meilleure pour ceux qui consomment peu.

Une fois de plus, tous les forfaits mobiles de B&You sont sans engagement de durĂ©e, vous avez la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur quand vous le souhaitez sans avoir besoin de fournir un justificatif de dĂ©part.