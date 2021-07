La saga Evangelion débarque sur Amazon Prime Video

Bonne nouvelle pour les fans de l’univers d’Evangelion. Dans un communiqué, Amazon Prime Video annonce l’arrivée imminente de la saga cinématographique. Le quatrième et dernier chapitre sera également dévoilé en exclusivité sur la plateforme.

Amazon s’offre une belle exclusivité. La plateforme annonce dans un communiqué la diffusion prochaine de Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice upon a time. Quatrième et dernier volet de la saga cinématographique, le long-métrage d’animation viendra clôturer l’intrigue initiée par la série télévisée en 1995. Ce nouvel opus, qui est sorti dans les salles obscures au Japon, a battu des records et est rapidement devenu le film le plus lucratif de la filmographie de Hideaki Anno. C’est aussi le plus gros succès de l’année dans les salles japonaises.

Pour rappel, la saga Evangelion suit les aventures de géants humanoïdes d’apparence mécanique et des Anges, de mystérieuses créatures géantes nées d’un cataclysme ayant anéanti la Terre. Dans ce quatrième opus, la wille débarque à Paris, ville détruire après une catastrophe nucléaire. L’équipage du vaisseau Wunder atterrit sur une tour de confinement et dispose de seulement 720 secondes pour reconstruire la cité. Quand une horde de Nerv Evas surgit, l’unité 8 Eva de Mari doit les intercepter. De leur côté, Shinji, Asuka et Rei continuent à errer au Japon.

Un film pour Prime Video oui, mais à voir sur un grand-écran

D’abord promis à une sortie en salle, Evangelion 3.0 + 1.01 Thrice upon a time a dû se résoudre à rejoindre le catalogue de la plateforme à cause de la pandémie qui a paralysé le monde pendant plusieurs mois. Une situation qui réjouit néanmoins le scénariste, créateur et réalisateur du film Hideaki Anno :

“J’aimerais remercier tous les fans d’Evangelion pour leur soutien sans faille. Nous cherchions la meilleure manière d’offrir le film aux spectateurs à travers le monde, le plus tôt possible malgré le contexte difficile pour les salles de cinéma (…) Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Prime Video le bon partenaire pour une diffusion à l’échelle mondiale.”

Il n’a en revanche pas manqué de nous “recommander fortement de le regarder sur un grand écran pour une meilleure expérience de visionnage”. Rendez-vous donc le 13 août prochain sur Amazon Prime Video pour découvrir Evangelion 3.0 + 1.01. Les trois précédents opus seront également mis en ligne à cette date, histoire de se remettre dans le bain.

