Samsung : du nouveau pour le Galaxy S21 FE et la Galaxy Watch 4 Classic !

Les prochains produits de Samsung continuent de livrer leurs secrets.

© JDG

Comme l’an dernier, Samsung devrait décliner son smartphone premium de l’année en une version « FE ». En 2021, c’est donc le Galaxy S21 qui devrait y passer. Ce fameux Galaxy S21 FE a déjà bien fait parler de lui, et on sait notamment qu’il ne devrait pas être lancé avant l’automne, en raison de la pénurie de composants électroniques qui touche sévèrement l’industrie.

Quant à ses caractéristiques, la plupart des rumeurs s’accordaient à dire que le Galaxy S21 FE devrait exclusivement proposer le Snapdragon 888 de chez Qualcomm, quand bien même les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra bénéficient d’un Exynos 2100 dans nos contrées et en Corée du Sud.

L’Exynos 2100 sur certains Galaxy S21 FE ?

Finalement, l’Exynos 2100 de Samsung pourrait bien être intégré au smartphone, si l’on en croit un nouveau rapport du média sud-coréen MK. La pénurie de puces aurait poussé Samsung à ne pas se reposer entièrement sur Qualcomm, mais aussi sur ses propres puces. Le rapport précise que les versions européennes et américaines du Galaxy S21 FE devraient néanmoins intégrer un Snapdragon 888, même si Samsung peut toujours revoir ses plans d’ici son lancement.

Pour ce qui est de son look, le Galaxy S21 FE devrait reprendre les traits caractéristiques du Galaxy S21 de ce début d’année. On devrait y retrouver quelques couleurs supplémentaires. Dans une image récupérée et partagée par Android Headlines, on peut notamment admirer certaines couleurs qui devraient être proposées au lancement : Blanc, Navy, Orange, Menthe, Lavande et Rouge.

La Galaxy Watch 4 Classic se dévoile

Dans l’univers de Samsung, on s’attend également au lancement d’une nouvelle montre connectée au cours de l’été, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Si la première s’est déjà montrée à voir dans de précédentes fuites, la seconde vient tout juste d’être dévoilée par nos confrères d’Android Headlines dans une image que voici.

Ce modèle — le plus onéreux de la future gamme — devrait être décliné en trois tailles différentes : 42 mm, 44 mm et 46 mm. Suivant les modèles, on devrait retrouver des châssis en aluminium ou en acier inoxydable, et des écrans Gorilla Glass DX ou DX+. On y retrouverait un cadran rotatif et la montre devrait être étanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM).

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic devraient être présentées au cours d’un événement Unpacked de Samsung qui aura lieu cet été. La marque devrait également y présenter ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.