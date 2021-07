Ceux-ci aborderont plus en détails certains jeux prévus pour cette année tels que Battlefield 2042 ou encore Apex Legends.

© EA

EA était l’un des grands absents de cet E3 2021. Pour cause, le studio a décidé d’organiser son propre événement le 22 juillet prochain, baptisé EA Play Live. Si on ne sait pas encore à quelle heure celui-ci sera diffusé, on sait que le pré-show débutera à 19h (heure française). En complément, EA vient de dévoiler que quatre sessions appelées « Spotlight » allaient être tenues dans le mois et qu’elles allaient permettre au studio de discuter de plusieurs jeux à venir.

Introducing Spotlight—a new #EAPlayLive series where celebrated studio developers talk shop & swap stories. First up is The Future of FPS on July 8th with @Respawn and @EA_DICE. Read more: https://t.co/ezywwGEo4K pic.twitter.com/iHJ4GR6cGD — Electronic Arts (@EA) July 1, 2021

Le premier Spotlight aura donc lieu le 8 juillet prochain à 19h (heure française) et il abordera les jeux Battelfield 2042 et Apex Legends. D’une manière plus globale, cette session traitera du thème des jeux de tir à la première personne, ou FPS pour les intimes. Des employés de chez DICE et Respawn Entertainement seront là pour discuter du futur des FPS et pour dévoiler ce qui attend les joueurs le 22 juillet concernant ces deux jeux.

Le prochain Spotlight se déroulera le 13 juillet à la même heure et abordera le sujet des studios indépendants ainsi que de leurs créations. Il y aura notamment parmi les invités des employés des studios à l’origine des jeux It Takes Two, Lost in Random ou encore Knockout City. Enfin, les deux derniers Spotlight auront lieu le 20 juillet à 1h du matin puis à 19h (heure française). Ils aborderont le thème des jeux de sports d’EA, avec un intérêt particulier pour le jeu Madden NFL 22