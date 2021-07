Flight Simulator : le nouveau patch va grandement améliorer les performances

Depuis son lancement, le magnifique Flight Simulator souffre de problèmes de performance récurrents. Le prochain patch pourrait changer la donne.

© Microsoft

Aussi fantastique soit-elle, la dernière mouture de Microsoft Flight Simulator ne convient pas à toutes les machines; c’est un titre extrêmement exigeant en termes de hardware, une réalité dont de nombreux joueurs ont déjà fait les frais. Mais selon Eurogamer, tout cela pourrait changer bientôt, avec l’arrivée d’une grosse mise à jour d’optimisation sur PC. Lors du dernier livestream tenu par l’équipe technique, le développeur Asobo a présenté ses progrès lors d’un survol de Manhattan.

Avec un PC équipé d’un i7-9700K et d’une NVIDIA 2060 Super, ils ont effectué un comparatif avant et après le patch. Avant d’appliquer le correctif, les 8 cœurs du CPU tournent à plein régime; 27Go de RAM (!) sont également occupés et au final, le moteur ne parvient à produire qu’une quarantaine de fps au mieux.

Un gain moyen proche des 50% ?

Une fois le correctif Sim Update 5 appliqué, la donne change radicalement : les développeurs ont optimisé le système pour rediriger une partie de la charge du CPU à la carte graphique. C’est cette dernière qui travaille désormais à plein régime. La charge du CPU, elle, a diminué de 10 à 50% selon les cœurs, et le jeu utilise 10Go de RAM en moins. Résultat : au niveau des fps, le gain de performance constaté est d’environ 50%, soit une vingtaine de fps en moyenne. Le compteur n’est jamais descendu bien loin sous les 60fps lors de cette démonstration en 4K !

Reste à voir si on retrouvera ce gain de performances quelles que soient les conditions. Mais cette mise à jour devrait en tout cas bénéficier à tout le monde. Ceux qui disposent d’une configuration modeste pourront désormais essayer de faire fonctionner le titre, de façon pas forcément optimale mais au moins jouable. Ceux qui disposent de matériel dernière génération, eux, pourront enfin profiter du titre comme il se doit

Cette mise à jour devrait être déployée le 27 juillet prochain, en même temps que la sortie du jeu sur la nouvelle génération de Xbox.