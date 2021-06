E3 2021 : récap des moments forts et des meilleurs jeux annoncés

L'E3 2021 a été la toute première édition numérique du salon californien le plus attendu par les gamers. Découvrez nos coups de cœurs et les annonces les plus marquantes du salon.

© ESA

Pour beaucoup, l’édition 2021 de l’E3 a été plus ou moins décevante en fonction des attentes de chacun et surtout de l’envergure de l’événement qui s’est vue amoindrie en raison de la situation sanitaire. Néanmoins, nous avons eu droit à quelques pépites qui ont su sortir du lot et s’attirer les faveurs du public. La conférence consacrée aux jeux Xbox et Bethesda a notamment su faire la différence et a présenté une floppée de jeux exclusifs très attendus.

Nous allons passer en revue les annonces le plus marquantes de cet E3 2021, ainsi que les coups de cœur de la rédaction et les quelques surprises auxquelles personne ne s’attendait.

Les meilleurs jeux du Summer Game Fest

Événement connexe à l’E3, le Summer Game Fest a démarré en grande pompe le flot d’annonces qui nous sont parvenues pendant toute cette semaine de festivités. Lors de l’événement, quatre annonces ont particulièrement retenu notre attention.

Le Summer Game Fest a démarré très fort avec la révélation du spin-off de Borderlands, baptisé Tiny Tina’s Wonderlands. Il s’agit d’un jeu de tir situé dans un univers décalé et fantastique. La protagoniste principale est bien évidemment Tiny Tina et elle vous aidera à combattre le terrible Seigneur Dragon. Le titre est prévu pour 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Ensuite, le titre Jurassic World Evolution 2 a été dévoilé. Ce sequel n’était pas particulièrement attendu et à de ce fait créé un effet de surprise particulièrement détonnant. En plus d’un trailer d’annonce, nous avons eu droit à quelques présentations de dinosaures et d’animaux préhistoriques avec des images in-game inédites. Jurassic World Evolution 2 a été annoncé pour 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Parmi les annonces les plus attendues, Elden Ring a suscité un vif intérêt. Lors du Summer Game Fest, le titre s’est dévoilé dans un trailer de gameplay inédit et a même eu droit à une date de sortie pour le 21 janvier 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il s’agit d’un jeu d’action RPG dont l’un des créateurs est le grand George R. R. Martin, l’écrivain de la saga Le trône de fer (Game of Thrones de son titre original).

On finit les annonces du Summer Game Fest avec le coup de cœur de la rédaction ainsi que de la plupart des spectateurs de l’événement : Planet of Lana. Il s’agit d’un titre aux graphismes peints à la main et à la signature sonore poétique qui nous fait suivre les aventures de Lana. Elle évolue sur une planète qui tente tant bien que mal de faire la communion entre la nature, les hommes et les animaux. Le jeu est attendu pour 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Les meilleurs jeux de l’Ubisoft Forward

L’Ubisoft Forward a été la première conférence importante à prendre place lors de cet E3 2021. Durant la présentation du studio, trois jeux ont su se démarquer du reste des annonces et on commence avec LA plus grosse révélation de la part d’Ubisoft : Avatars Frontiers of Pandora. Le titre inspiré du film à succès Avatar était loin d’être pressenti et a donc créé un effet de surprise des plus impressionnants.

Nous avons eu droit à un premier trailer, qui prédit déjà que le jeu risque de nous bluffer de par sa jungle luxuriante et ses décors plus vrais que nature. Avatar Frontiers of Pandora est attendu pour 2022 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Ensuite, Ubisoft a présenté le sequel d’un titre en collaboration avec Nintendo et il s’agit de Mario+Lapins Crétins Sparks of Hope. Dans ce nouvel opus, Mario et ses compagnons sont contraints de voyager à travers toute la galaxie afin d’arrêter le terrible Bowser. Comme l’entrée précédente, Sparks of Hope sortira sur Nintendo Switch en 2022.

Enfin, c’est au tour de Riders Republic d’être élu coup de cœur de cet Ubisoft Forward haut en couleur. En effet, le jeu a eu droit à une nouvelle séquence de gameplay dans laquelle plusieurs sports extrêmes ont été présentés. Ce qui nous attire particulièrement est la diversité des activités jouables ainsi que leur excellente exécution individuelle. C’est un titre qui a l’air particulièrement fun à tester, surtout grâce au mode multijoueur. Riders Republic sortira le 2 septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Les meilleurs jeux de Xbox et Bethesda

La conférence de Microsoft qui a rassemblé les annonces des studios Xbox et de Bethesda était une des plus attendues de tout l’événement, et surtout la plus riche en annonces. Microsoft a non seulement misé sur la quantité, avec plus de 30 jeux présentés, mais aussi sur la qualité avec plusieurs titres très attendus.

Le premier d’entre eux est Starfield, jeu d’aventure spatiale des studios Bethesda. Seule une courte vidéo de teasing a été présentée, mais elle a tout de même annoncé la date de sortir du titre. Il sera donc disponible le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.

Deuxième grosse annonce des studios Xbox, l’arrivée du prochain Forza Horizon 5. Il s’est dévoilé dans une vidéo de gameplay qui présente son univers mexicain à la fois coloré et désertique. Forza Horizon 5 sortira sur le 9 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.

On se penche désormais vers les jeux de studios indépendants et on commence avec Twelve Minutes. Il s’agit d’un jeu narratif dans lequel vous incarnez un homme coincée dans une boucle temporelle. Le point fort de ce titre est son casting impressionnant, composé notamment de Daniel Dafoe et de James McAvoy. Ce titre est attendu cet été pour le 19 août sur Xbox One, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass.

Dans un tout autre style, Replaced est un jeu indépendant avec des airs rétro flagrants, ainsi qu’une identité visuelle et sonore intéressante. Il s’agit d’un jeu de plateforme et d’aventure en 2,5D qui dépeint une « Amérique alternative des années 80 » dans laquelle vous incarnez une intelligence artificielle humanoïde. Replaced sortira sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass en 2022.

Grosse surprise du côté d’Asobo Studio, un sequel au jeu A Plague Tale : Innocence a été dévoilé. Si personne ne s’y attendait, c’est avec une impatience des plus excitantes que nous attendrons la sortie du titre A Plague Tale : Requiem en 2022. Il sortira sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.

Finalement, la présentation de Microsoft nous a dévoilé une dernière pépite en toute fin de conférence. Considéré comme le coup de cœur d’un grand nombre de joueurs, le titre Redfall a déjà su se trouver quelques admirateurs. Il s’agit d’un jeu d’aventure vampirique au look décalé et comique. Il est prévu pour l’été 2022 sur Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.

Les meilleurs jeux de Square Enix

La présentation de Square Enix à l’E3 2021 n’a pas été très riche en annonces, mais a su profiter de quelques titres forts pour marquer les esprits. Outre une présentation du gameplay du prochain Life Is Strange True Colors, deux jeux ont su retenir notre attention.

Le premier est l’annonce du titre Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dans ce jeu d’aventure, vous incarnez Star-Lord dans un univers coloré qui ne sera pas un monde ouvert. Il s’agira plutôt d’un jeu narratif dans lequel chacun de vos choix déterminent votre personnalité et affectent plus ou moins le cours de l’histoire. Le titre est attendu pour le 26 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Autre jeu plus ou moins attendu, Final Fantasy Stranger of Paradise s’est dévoilé dans un tout premier trailer. Il vient compléter une franchise déjà très fournie mais dans un tout autre style. Il est développé par Team Ninja, le studio derrière Nioh. On retrouvera donc le même style de jeu que celui-ci dans Stranger of Paradise. À découvrir en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Les meilleurs jeux du Nintendo Direct

Dernière conférence importante de cet E3 2021, le Nintendo Direct s’est révélé être plutôt insatisfaisant dans l’ensemble, surtout parce que tout le monde en attendait une révélation de la Switch Pro. Cependant, quelques annonces ont su sortir du lot et nous remettre le sourire aux lèvres. Loin d’être de nouvelles licences, les trois prochains jeux que nous allons évoquer sont issus de franchises iconiques de Nintendo, à savoir Metroid, Mario et The Legend of Zelda.

La première grosse surprise a été l’annonce de Metroid Dread, un titre qui devait sortir il y a déjà bien des années mais qui avait été avorté. Il s’agit d’un jeu de plateforme à défilement horizontal dans lequel Samus Aran est poursuivie par le robot E.M.M.I. Rempli de potentiel et de nostalgie, le titre sortira le 8 octobre prochain sur Nintendo Switch.

La seconde surprise a été celle provoquée par le teaser de Breath of the Wild 2, prévu pour 2022. Il a été concis et vague mais nous en a suffisamment montré pour nous mettre l’eau à la bouche. Il nous promet entre autre de pouvoir explorer les cieux, une nouveauté par rapport au premier opus.

Enfin, le titre Mario Party Superstars a été dévoilé et il fait réellement partie de nos coups de cœurs dans la catégorie des jeux multijoueur. Certes, il ne révolutionne pas la franchise, mais rassemble quelques-uns des plateaux les plus iconiques et promet des parties entre amis mouvementées. Mario Party Superstars sortira le 29 octobre 2021 sur Nintendo Switch.