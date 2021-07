iPhone : désactivez votre WiFi à l’extérieur, ou vous pourriez le regretter…

Un étrange bug peut déconnecter définitivement votre iPhone du WiFi.

© Brett Jordan / Unsplash

Il y a quelques semaines, un chercheur en sécurité répondant au nom de Carl Shou avait remarqué qu’une manipulation bien spécifique était à même de déconnecter un iPhone du WiFi… définitivement.

Ce bug se produit lorsqu’un iPhone se connecte à un réseau WiFi portant le nom de « %p%s%s%s%s%n ». Une fois connecté, le smartphone perd l’accès au WiFi et ne pourra se connecter à aucun autre réseau, même après de multiples redémarrages.

Seule solution : réinitialiser les paramètres réseaux de l’iPhone pour réactiver le WiFi. Un processus un peu lourd, puisqu’il faudra alors entrer à nouveau les mots de passe de tous les réseaux WiFi fréquemment utilisés.

Un nouveau bug désactive définitivement le WiFi

Ce dimanche 4 juillet, Carl Shou a posté un tweet expliquant qu’il avait identifié un nouveau bug légèrement plus contraignant. Dans la même veine, un réseau WiFi cette fois baptisé « %secretclub%power » est capable de désactiver lui aussi définitivement la connexion WiFi de votre iPhone.

La subtilité, c’est qu’il n’est pas nécessaire de se connecter à ce réseau pour que le problème survienne. Le simple fait de se retrouver à portée d’un réseau public nommé ainsi suffit pour déconnecter un iPhone du WiFi.

De plus, une simple restauration des paramètres réseaux ne suffit pas. Pour retrouver le WiFi, la seule solution serait de réinitialiser totalement l’iPhone, note le chercheur.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

Ce bug visiblement très agaçant pourrait bien pousser certaines personnes malintentionnées à renommer leurs réseaux WiFi, c’est pourquoi on vous conseille de désactiver votre WiFi à l’extérieur le temps qu’Apple corrige le tir, notamment si vous vivez dans une zone urbanisée.

Pour l’heure, Apple n’a pas communiqué sur ce problème ni déployé de correctif. Et si vous êtes effectivement dans l’impossibilité de vous connecter à un réseau WiFi depuis quelque temps avec votre iPhone, vous avez peut-être été vous-même victime de ce bug. Si c’est le cas, pensez à bien sauvegarder votre appareil sur iCloud pour ne pas perdre vos données et procédez à une réinitialisation complète via Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages.