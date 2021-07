Monster Hunter Stories 2 : Capcom dévoile la roadmap post-lancement

Attendu ce 9 juillet, Monster Hunter Stories 2 précise déjà les contenus qui seront déployés dans le jeu à partir de sa sortie.

Capcom enchaîne les sorties de jeux cette année et Monster Hunter Stories 2 sera déjà la troisième sortie importante du studio en moins de six mois, derrière Monster Hunter Rise et Resident Evil Village. Prévu pour le 9 juillet prochain, le titre a déjà eu droit à quelques bandes-annonces et à certaines précisions concernant son gameplay.

Lors du dernier événement Monster Hunter, Capcom avait présenté une feuille de route pour son titre Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, et celle-ci dévoilait de futures collaborations avec le jeu Monster Hunter Rise. La première d’entre elles a été rendue disponible dès la mi-juin, tandis que les suivantes étaient attendues pour fin juillet et fin août.

Un été chargé pour Monster Hunter Stories 2

Capcom vient de dévoiler qu’une mise à jour sera disponible seulement une semaine après la sortie du titre. Elle amènera avec elle un nouveau monstie qui n’est autre que le loup Palamute de Monster Hunter Rise. Puis, le 5 août, deux autres monsties rejoindront la famille : Glavenus Lame-chaos et Astalos. Une nouvelle quête spéciale en coop sera également disponible à partir de cette date.

Les deux prochaines mises à jour seront déployées début et fin septembre et elles amèneront les monsties Mizutsune Perce-âme, Gammoth Givre-ancien et Kirin Oroshi pour la première, ainsi que Rathalos Roi-enfer et une variété de Tigrex pour la seconde. Cette dernière marque également le retour du dragon Kulve Taroth dans une nouvelle quête événement en coop.

Enfin, une dernière mise à jour a été dévoilée pour le mois d’octobre qui signera l’arrivée de Rathalos d’argent et de sa femelle Rathian d’or, tous les deux utilisables en tant que monstie également. Une quête en coop sera également disponible et elle vous donnera accès à des matériaux rares utiles pour fabriquer de puissants équipements.

