Tesla : Elon Musk admet que les voitures autonomes, c’est compliqué

Après avoir fait figure de pionnier sur le marché des voitures autonomes, Elon Musk a récemment reconnu que Tesla rencontrait plus de difficultés que prévu à mettre au point son assistant de conduite.

© Dylan Calluy / Unsplash

Depuis les débuts de Tesla, Elon Musk s’était fait un point d’honneur à défendre son système Full Self Driving (FSD). Encore en phase de test, l’outil de pilotage automatique imaginé par l’entreprise américaine est d’ailleurs déjà accessible via un achat unique (10 000$ à l’acquisition) ou un abonnement. Pour le moment, les véhicules de la marque sont catégorisés de niveau 2, obligeant théoriquement le conducteur à garder ses mains sur le volant, et une vigilance constante. Alors à quand une évolution du FSD de Tesla ?

Deux semaines (ou presque)

Régulièrement invectivé sur Twitter au sujet de la prochaine mise à jour de son FSD, Elon Musk a depuis quelques mois pris l’habitude de répondre “attendez deux semaines” aux internautes. Cette fois, le milliardaire promet une arrivée imminente. Sur le réseau social au logo bleu, il a ainsi expliqué : “Le FSD 9 Beta arrive bientôt, je le jure ! La conduite autonome généralisée est un problème. Elle requiert de résoudre une intelligence artificielle en grande partie issue du monde réel”.

Il faut dire que si Elon Musk s’est toujours montré confiant quant au développement de Tesla, les voitures de la marque sont encore loin d’atteindre le niveau d’autonomie promis au lancement de l’entreprise. “Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si dur, mais c’était évident avec le recul. Rien n’a plus de degrés de liberté que la réalité” a ainsi confessé le patron de Tesla, s’alignant au passage avec les inquiétudes récemment exprimées par les investisseurs de la marque.

Un AI Day cet été

Pour faire le point sur les dernières avancées de Tesla en matière d’autonomie, Elon Musk a également annoncé que Tesla tiendrait un AI Day cet été. Une journée de conférences calquée sur les Battery Day, qui n’a pas encore trouvé de date officielle, mais qui devrait être l’occasion de partager quelques informations avec les clients.