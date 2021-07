Manga : Le sport animé, un livre qui donne envie de bouger

De Captain Tsubasa à Jeanne et Serge, en passant par Haikyu!!, le manga entretient une longue histoire d’amour avec le sport.

Habitué aux ouvrages de références sur la pop culture, Ynnis nous avait déjà plongés dans l’univers du jeu de rôle en début d’année, avant de nous interroger sur la place des héroïnes féminines dans les jeux vidéo. Cette fois, la maison d’édition revient avec Le sport animé ! 50 ans de séries sportives au Japon, un format plus court (128 pages) qui lance le coup d’envoi de sa nouvelle collection Focus.

Signé Bounthavy Suvilay, Le sport animé ! 50 ans de séries sportives au Japon revient sur les héros qui ont marqué notre enfance. Ici pas de Super Saiyan ni de robots extraterrestres, l’autrice s’attaque aux références du manga sportif. Popularisé depuis plusieurs dizaines d’années par Captain Tsubasa, Slam Dunk ou encore Jeanne et Serge, le genre s’est largement exporté en Europe, au point de devenir l’un des plus populaires chez les lecteurs et les lectrices. Portés par leur passion, leur ténacité et leur ambition, les héros s’imposent comme des modèles inspirants pour les plus jeunes, au point d’éveiller quelques passions, chez Kylian Mbappé ou Lionel Messi par exemple.

D’autant plus que si le ballon rond porté par Olive et Tom a largement contribué à l’essor du football au Japon en initiant la création de la première ligue professionnelle du pays, tous les sports (ou presque) ont droit à leur anime. Du basket (Kuroko’s Basket, Slam Dunk) au volley-ball (Haikyu!!, Jeanne et Serge), en passant par la natation (Free!) ou le football américain (Eyeshield 2) et le patinage artistique (Yuri!!! on Ice), il y a l’embarras du choix.

