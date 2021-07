Soulja Boy affirme que Steve Jobs lui a offert le premier iPhone

Soulja Boy n’était pas qu’un précurseur en matière de musique. Dans une interview, il affirme avoir reçu le premier iPhone avant tout le monde, de la part de… Steve Jobs lui-même.

© Soulja Boy

Dans la série des questions que tout le monde se pose (ou pas), en voici une. Qui est le premier rappeur à avoir eu l’iPhone ? Cette question vient de trouver une réponse dans une interview pour le média américain Million Dollaz Worth Of Game, durant laquelle Soulja Boy a raconté une anecdote plutôt croustillante. Il affirme avoir reçu le premier iPhone avant tout le monde, de la part de Steve Jobs lui-même.

Le rappeur américain à l’origine du tube Crank That raconte que c’est justement sur le tournage de ce clip culte qu’Apple s’est rapproché de lui pour lui offrir l’appareil. « Steve Jobs et l’équipe Apple sont venus. Pendant que j’expliquais comment la chorégraphie sur le plateau, ils sont venus m’apporter l’iPhone » explique-t-il au micro de Million Dollaz Worth Of Game.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLION $ WORTH OF GAME (@mworthofgame)

Le fait que Steve Jobs soit venu lui-même sur le plateau de tournage a immédiatement interpellé l’animateur, qui a alors relancé le rappeur. Soulja Boy a maintenu son propos, en déclarant « Oui, Steve Jobs et Apple, toute l’équipe. Ils ont dit que c’était le premier iPhone. »

Si la venue de Steve Jobs sur le tournage de Crank That reste encore à prouver, les internautes ont fouillé dans les archives afin de vérifier les propos Soulja Boy concernant l’iPhone. Peu après, des images du rappeur en train de jouer avec le premier iPhone de 2007 ont été partagées en masse sur Twitter, confirmant ses dires. Une chose est sûre, Apple avait eu le nez creux en misant sur le clip de Crank That, tube interplanétaire qui approche dorénavant le demi-milliard de vues sur YouTube.