Nothing Ear 1 : des écouteurs très ambitieux, à moins de 100€

Le premier produit de Nothing sera présenté le 27 juillet prochain, mais Carl Pei dévoile déjà la fonction majeure et le prix des Ear 1.

© Nothing

Depuis plusieurs mois, l’ancien boss de OnePlus ne cesse de faire monter la sauce à propos de sa nouvelle marque, baptisé Nothing, et son tout premier produit, les Ear 1. Il s’agira d’écouteurs sans fil au look bien particulier… et avec de grandes ambitions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nothing (@nothing)

Dans un communiqué, Carl Pei vient de livrer quelques nouvelles informations à propos de ces fameux écouteurs. Il explique notamment que les Ear 1 devraient intégrer une réduction de bruit active d’un nouveau genre. Celui-ci s’appuiera sur un système comprenant trois microphones.

Sinon, les écouteurs devraient rester très simplistes. Comme l’explique l’ancien de OnePlus, les Ear 1 devraient plutôt miser sur la qualité que la quantité, c’est-à-dire proposer un produit proposant une expérience de haut vol sans pour autant proposer d’innombrables fonctionnalités. Le design des écouteurs, recouverts d’une coque transparente, reflète cette philosophie.

Surtout, Carl Pei en a profité pour dévoiler le prix des Ear 1 : seulement 99€. L’ambition de Nothing est de créer un produit ultra-compétitif afin de venir se confronter aux tenors du marché, dont Apple et ses AirPods Pro, vendus pas moins de 279€ par chez nous.

Reste encore à attendre le 27 juillet prochain et la présentation officielle des Ear 1 pour découvrir plus en détail ce premier produit signé Nothing… mais c’est prometteur.